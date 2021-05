Familia hispana recauda $12,000 para repartidor de pizzas de 89 años

Aun así, Derlin tuvo que volver a trabajar unas 30 horas a la semana entregando pizzas, ya que sus cheques de Seguro Social no resultaban suficientes para poder costear las facturas mensuales que se volvieron impagables.

Derlin no lo podía creer y estaba notablemente abrumado y conmovido, hasta que finalmente Derlin dijo “¿Cómo puedo decir gracias? No sé qué decir”. VEA EL VIDEO COMPLETO DE LA HISTORIA DE DERLIN AQUÍ .

“Solo quiero que Derlin me entregue una pizza pequeña, Dios, lo amo”, “Dios bendiga a Derlin y la familia Valdez. Cosas geniales”, “Derlin, no debería tener que trabajar más, gracias para todos los que donaron”, comentaron otros seguidores.

Derlin no fue el único conmovido, pues cientos de personas que han disfrutado del video viral han comentado sobre él. “Esto es tan conmovedor y puro, Derlin se merece el mundo”, dijo una internauta en Twitter.

Costco anunció ayer viernes a través de un comunicado que no exigirá que los clientes completamente vacunados usen mascarillas en algunas de sus tiendas en Estados Unidos, reportó el diario The Hill.

Costco y Trader Joe’s anunciaron nueva regla

La compañía dijo en el comunicado que los clientes no tendrán que cubrirse la cara si están completamente vacunados y en tiendas donde la jurisdicción estatal o local no tiene un mandato de mascarilla, y agregó que no se requerirá una prueba de vacunación.

Costco también mencionó que sigue recomendando que los clientes usen mascarillas, especialmente aquellos quienes tienen mayor riesgo de contraer la enfermedad y padecer un caso grave.