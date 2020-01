Página

Increíble: Detiene Migración de México en Chiapas a cuatro niños estadounidenses de ascendencia hispana porque los cree indocumentados

“Quieren negociar la salida de mis hijos, y eso es una cosa que no es legal”

Sus padres les esperan en su hogar de Calhoun, Georgia. “Vacaciones del horror”

Una familia en Georgia denunció a Mundo Hispánico la detención de sus hijos en México confundiéndolos con inmigrantes indocumentados centroamericanos.

El gobierno mexicano retuvo en Chiapas a cuatro niños estadounidenses de ascendencia hispana, dos de ellos con doble nacionalidad, de manera injustificada y sin que haya manifestado razón alguna para su proceder, denunciaron en Mundo Hispánico sus padres, residentes de la ciudad de Calhoun, en Georgia.

La familia de los niños ha recibido a Mundo Hispánico en su casa de Calhoun, un poblado de Gordon County, situado en el norte de Georgia, para exteriorizar la extraña situación que les agobia por la injustificada detención de los menores en Tuxtla Gutiérrez, capital del estado sureño de Chiapas, México.

La familia dice que el gobierno mexicano, a través del Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de Gobernación, ha rechazado los documentos que le ha solicitado a la familia, vía telefónica, para comprobar la nacionalidad de los niños, y lo ha hecho sin ofrecer explicación alguna ni precisar cuándo los liberará.

Esta situación es muy extraña, pues los niños son ciudadanos estadounidenses, como puede constatarse en su pasaporte. Incluso, dos de los menores tienen la doble nacionalidad mexicana-estadounidense.

Para conocer los detalles de esta historia sorprendente, Mundo Hispánico ha visitado el hogar de la familia de Erick Giovani Gómez Heredia, mexicano, y Joana Santoyo Alvarado, guatemalteca, en Calhoun, Gordon County, a unas 60 millas de Atlanta.

El drama familiar, relata Joana, comenzó a partir de que la familia enviará a los niños a vacacionar a Tuxtla Gutiérrez, como lo habían hecho en años anteriores, para visitar a sus familiares. El mayor del grupo es un joven de 16 años, hermano del padre y tío de los menores.

Iba con ellos su prima, Karla Reyes, quien estaba en la entrevista y que acompañó a los niños en su visita a Chiapas. La joven relató que, al ser detenidos sus primos e internados en un albergue para niños centroamericanos, optó por no ingresar al inmueble, pues temió que ella también resultara detenida, y decidió retornar a Estados Unidos.

Joana refirió que, como lo ha hecho en años anteriores, envió a sus hijos a Chiapas para vacacionar durante seis semanas, pero durante uno de sus paseos allá los menores fueron detenidos en un retén policiaco.

Los agentes migratorios mexicanos les pidieron a los niños sus identificaciones, algo absurdo, dijo, porque los menores no suelen llevar su pasaporte cuando andan por allí, paseando, como hacían ellos, y por ese motivo fueron enviados a un albergue.

El retorno de los niños estaba programado para el domingo 28 de noviembre, pero no pudieron concretarlo porque no los liberaron, continuó Joana. “Yo cambié los vuelos para ayer, pero no pudieron viajar porque Migración no los suelta. Ellos (los agentes), vía telefónica, nos han pedido muchas pruebas; ya se las mandamos y ni así los liberan”.