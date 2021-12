La tragedia ha llegado hasta su familia en Honduras

Destrozados, los padres rompen el silencio y anuncian que harán con el cuerpo

Lanzan súplica al gobierno de EE.UU. Padres de la familia hispana que murió en su casa mientras dormían en Minnesota están destrozados, rompen el silencio y anuncian lo que harán con los cuerpos de los 7 miembros. La familia Hernández / Pinto fue hallada muerta en su casa en días recientes (VIDEO). De acuerdo con las fuentes cercanas, ya se dio a conocer cual será el destino de la familia hondureña que falleció en el dúplex de Moorhead en Minnesota; los miembros de la familia, murieron tras supuestamente inhalar monóxido de carbono que salió de la calefacción. Los padres de la familia rompen el silencio y revelan lo que harán con los cuerpos El equipo de Al Rojo Vivo se dio la tarea de buscar a los parientes de la familia hondureña para conocer como está pasando estos dolorosos momentos. A través de YouTube, el programa de Telemundo compartió una breve entrevista realizada a la madre del esposo. “Yo quiero verlos por última vez”, fue una de las peticiones que realizó la mujer de avanzada edad ante las cámara de Al Rojo Vivo. “Que me los manden por favor… No aguanto esto, no sé, ya no voy a durar”, dijo la madre intentando contener las lágrimas en plena entrevista.

El padre también rompió el silencio y dijo que haría su hijo “No como, no duermo, no bebo”, finalizó la madre, dejando preocupados a las personas que les acompañan. Por su parte, el padre del esposo, confesó que le dijo su hijo la última vez que hablaron, y cómo fue su última comunicación. “Papi, el 22 le mando dinero con mi hermano”, supuestamente le dijo uno de sus hijos antes de morir. Tanto Belin Hernández, como su esposa Marleny Pinto nacieron en Río Lindo, Honduras. Se mudaron a Estados Unidos, pero nunca olvidaron sus raíces y siempre estaban en contacto con sus familiares en Centroamérica; los padres de ambos, se encontraban destrozados al enterarse de la trágica noticia.

Revelan que harán con los cuerpos de la familia Hernández / Pinto Además, los familiares externaron al medio de comunicación La Prensa, sus deseos por traer a la familia entera a Honduras. En la entrevista hecha por Al Rojo Vivo, amigos y familiares de los Hernández Pinto también hablaron y dijeron que es lo qué estaban haciendo para ayudar con la tragedia. “Nosotros andamos saliendo para que recauden algo…. para el dinero que ocupamos para traer el cuerpo de ellos acá a Honduras andamos de barrio en barrio”, declaró una mujer ante las cámaras del programa de Telemundo. Además, la madre reveló por que la familia hispana que murió mientras dormía tuvo que irse a EE.UU.

“A veces no teníamos ni para comer” En declaraciones hechas al medio local Jambalaya News, la mujer reveló que “ellos su fueron porque a veces no teníamos ni para comer”. “Tengo un dolor en mi pecho; no se que hacer, tengo un dolor en mi pecho, solo Dios con nosotros, porque esto no lo puedo entender”, agregó la dolida mujer. “Mis hijos se preocupaban tanto por nosotros, se fueron para salir adelante. Que duro es esto, de un momento a otro ya no los tengo”, dijo Teodora, madre de los dos hermanos fallecidos mientras dormían en su casa en Moorhead en Minnesota. La noticia ha causado revuelo en Estados Unidos y Honduras.

Dan a conocer los desgarradores detalles A un par de días de la triste tragedia, dan a conocer los detalles sobre lo que pasará con la familia hispana que falleció en una casa dúplex de la zona de Moorhead en Minnesota. La familia, compuesta por Belin Hernández, de 37 años, su esposa Marleny Pinto, de 34 años y cuatro menores de edad, eran pertenecientes de Honduras y habían viajado a Estados Unidos con la esperanza de obtener un mejor futuro. Después de darse a conocer las identidades de los miembros de la familia, los familiares directos hablaron con los medios de comunicación y expresaron sus deseos para que vuelvan a su natal Honduras. Ellos, informaron que comenzaron una recolecta de dinero para poder traer los cuerpos y asegurarse de que tengan su último adiós.

¿El gobierno los ayuda? De acuerdo con las declaraciones de los familiares, ni Migración de Honduras y mucho menos, la Cancillería del país han dado respuesta a la petición de repatriación de los siete integrantes de la familia, de acuerdo con La Prensa. Por esa razón, se encuentran desesperados debido a que sus ingresos son bajos y los únicos que les apoyaban económicamente, eran Belin y Marleny; los familiares, no saben como proceder para obtener a sus hijos y nietos, debido a que no cuentan con el dinero suficiente para traerlos "a casa". A través de una petición en el diario La Prensa, la familia dio su cuenta bancaria para que las personas que deseen donar lo hagan. Tanto el padre de Belin como el de Marleny, expresaron su preocupación y dolor ante esta situación alegando que no saben cómo pedir que trasladen a la familia a su país natal. Al igual que una amiga de Mariela Guzmán Pino, sobrina del matrimonio que se había mudado a la casa y que falleció, anunció la creación de un GoFoundMe, para que apoyaran en los gastos de su funeral.

Familia muerta Moorhead detalles: El apoyo que nunca llegará El padre de Belin, aseguró que su hijo y nuera le avisaron que intentarían sacar los papeles para que viajaran a Estados Unidos. La familia, aseguró que se encuentran destrozados ya que la última vez que hablaron con ellos, fue el día viernes y el matrimonio les aseguró que enviarían dinero para que celebraran las fechas navideñas. Lamentablemente, eso nunca sucedió. "Mi hijo Belin, hace muchos años me pidió ayuda para pedir la mano de mi nuera Y le dije que no se preocupara por el dinero y pagué 27,000 para que se realizará la boda. Mi nuera me dijo, Después se lo pagaremos un día seguro. Ellos tenían el deseo de sacar los papeles a mi esposa y a mí para ir a Estados Unidos.", señaló el padre de Belin en entrevista.

Familia muerta Moorhead detalles: Una tragedia El matrimonio de Belin y Marleny, habían decidido acoger a Mariela Guzmán Pinto, sobrina de la esposa de Hernández. La joven, de tan solo 19 años de edad, se había mudado con sus tíos porque acababa de graduar en MACCRAY High School y planeaba entrar a la Universidad en el estado de Dakota del Norte en Fargo. La madre de Mariela y sus hermanas, se encuentran viviendo en Raymond, pero Mariela decidió mudarse con sus tíos para tener mejor oportunidad en la Universidad y no tener mayores gastos. Lamentablemente, la joven perdió la vida en ese incidente. Su madre se abstuvo de dar declaraciones y fue una amiga de la familia, quien creó un GoFoundMe para apoyar los gastos del servicio de funeral.

Familia muerta Moorhead detalles: ¿Habrá servicio funeral en Estados Unidos? Mientras que la familia de Belin y Marleny, decidieron que fueran llevados de vuelta a Honduras, la madre de Mariela Guzmán decidió establecer un servicio de funeral para la joven, de 19 años y sus amigos más cercanos han comenzado a apoyar el duro proceso. De acuerdo con LBC, una amiga de la familia, Luiza Mendoza, dice que se ha establecido otro fondo para ayudar a la familia de Mariela en MACCRAY East Elementary. Además, se mencionó que los servicios funerarios de Mariela se llevarán a cabo en Moorhead y aún no se han programado. Los amigos de la familia, señalaron que apoyarán a la madre de Mariela. La joven, de 19 años, se encontraba bastante ilusionada con su paso por la Universidad y por ello, su madre creyó que sería bueno para ella mudarse con sus tíos.

hallan a siete miembros de una familia muertos Las autoridades no han confirmado la causa de la muerte. Todas las víctimas fueron llevadas al la Oficina del Médico Forense del Condado de Ramsey para su evaluación. No había signos de violencia o de entrada forzada en la casa, y los funcionarios aseguraron que no hay ninguna amenaza para el público, indicó un reporte del New York Post pasadas las 11.00 de la noche del domingo. Las identidades de las víctimas, cuyo parentesco no está claro, no han sido reveladas, acotó el New York Post. Sin embargo, el periódico The Sun informó el lunes 20 de diciembre que los siete muertos hallados en la casa eran miembros de una misma familia.