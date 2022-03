María del Refugio Abarca, ha arremetido contra Televisa en los últimos días

La viuda de Fernández, María del Refugio Abarca, ha arremetido contra Televisa en los últimos días, al acusar a la empresa de “abusar de su nombre”. Pero el productor de la serie de Televisa, Juan Osorio, defendió este miércoles en entrevista con Efe su producción. “Hay una cosa muy clara, este producto lo hicimos como le hubiese gustado a Vicente Fernández”, sentenció, según la agencia de EFE.

“Recuerdo cuando Televisa quiso que Vicente les cediera sus derechos gratuitamente para hacer una serie de su vida, tiempo después le ofrecieron migajas sin tomar en cuenta su trayectoria. Vicente no se dejó. Me dijo: “Cuquita estos no tienen llenadera”, a parte expresó que ella y su familia no va a mendigar dinero, “Ni yo ni mis hijos queremos un centavo de Televisa, que les quede claro. Es un tema de dignidad. Eso no es libertad de expresión, es un robó”, asentó al momento de arremeter contra Televisa. Archivado como: Familia Fernández se ampara.