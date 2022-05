Papá de Debanhi Escobar asegura que su hija fue asesinada

Revisan más videos y grabaciones para hallar al culpable

Hace anuncio sobre las investigaciones del caso

“Yo sigo en la misma postura, quiero la verdad de mi hija, hipotéticamente seguimos pensando como familia que Debanhi fue asesinada”, expresó Mario Escobar Salazar, padre de la joven estudiante de Leyes que, luego de ser reportada como desaparecida el 9 de abril, fue localizada sin vida y en estado de descomposición 13 días después en el fondo de una cisterna en el motel Nueva Castilla en el municipio de Escobedo, de acuerdo a información de agencia El Universal y al portal de El Imparcial.

Escobar Salazar comentó lo anterior al salir de una reunión de más de tres horas que llevaron a cabo en el edificio de la Fiscalía Especializada en Femincidios y Delitos Cometidos Contra las Mujeres, integrantes de la Comisión Interinstitucional que se conformó para el esclarecimiento del caso, y en la cual participan representantes del gobierno federal, gobierno de Nuevo León, las comisiones local y nacional de atención a víctimas, la Fiscalía General de Justicia del Estado, y los padres de la joven estudiante de Leyes.

¿CÓMO VERIFICARÁ TEORÍA E QUE DEBANHI FUE ASESINADA?

Don Mario asentó que su teoría de que Debanhi fue asesinada y no murió de forma accidental, “ya se verificará en lo que digan el día de mañana”, cuando integrantes de la mencionada Comisión informen sobre el caso, como cada jueves, primero a través de la mañanera en el espacio Cero Impunidad que tiene a su cargo el subsecretario de Seguridad del gobierno federal, Ricardo Mejía Berdeja y después por parte de la Fiscalía Especializada en Feminicidios de Nuevo León.

Dijo no poder adelantar más información, porque es parte de los acuerdos que se tomaron por los integrantes del mencionado grupo de trabajo, que busca esclarecer el caso Debanhi. Además, comentó que hasta el momento supuestamente no hay personas detenidas con relación a este caso. Entrevistado al salir de la reunión, comentó, “salgo satisfecho porque no se ha cerrado ninguna línea de investigación”, entre ellas la de que su hija fue asesinada, que sostiene la familia de la joven, “hasta que científicamente se demuestre lo contrario”.