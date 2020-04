Una familia de Texas celebra y suspira de alivio luego de que 12 de sus integrantes se recuperaron del coronavirus tras haber contraído la enfermedad, reseñó KSAT.

El último miembro de la familia en recuperarse totalmente del virus fue dado de alta el miércoles del hospital

Bob Tejeda, de 49 años de edad, pasó 25 días en la Unidad de Cuidados Intensivos y estaba utilizando un ventilador para poder respirar, dijo su hermana, Selene Morrow.

“Fue extremadamente aterrador. Quiero decir, literalmente, no hemos dejado de repetir oraciones”, dijo Morrow.

Morrow dijo que a mediados de marzo Tejeda asistió a una fiesta en Houston. Unos días después de que su hermano regresó a casa empezó a sentirse mal.

