Y es que tras este delicado estado de salud, la mexicana tuvo que ser sustituida por la actriz María Rojo, sin embargo es muy probable que Carmelita ya no vuelva a las telenovelas tras su esperada recuperación: “En el caso de que recuperara el conocimiento, tendría que a hacer una rehabilitación, la cual no le permitiría tener una actividad laboral al corto plazo”, señaló otro comunicado anuncio con anterioridad.

LA ACTRIZ AZELA ROBINSON PIDE QUE CARMEN SALINAS SEA DESCONECTADA Y SU FAMILIA REACCIONA

Tras darse a conocer el delicado estado de salud de Carmen Salinas, muchos de sus amigos, los cuales en su mayoría han sido del gremio actoral, han comenzado a manifestarse, mandando a través de redes sociales su apoyo y oraciones para la querida lagunera, sin embargo, ha habido una actriz quien ha pedido que ‘desconecten’ a Carmelita.

"Yo creo que Carmen lo mejor sería que se fuera porque lo que tiene es muy grave y ella no es feliz si no está trabajando, si no tiene comunicación con la prensa, la prensa a la que tanto ha amado y a la que tanto ha apapachado. Entonces, si ella no puede tener eso, es mejor que pase a otro plano y sea feliz allá y haga a reír a la gente allá y apapache a la gente allá y proteja a la gente allá como lo hizo aquí", comenta Azela Robinson durante una entrevista para el programa Hoy de Televisa.