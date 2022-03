IMÁGENES DELICADAS. Tras iniciar el conflicto militar entre Rusia y Ucrania, las imágenes que ha dejado la guerra no dejan de surgir y causar grandes melancolías. Desde familias despidiéndose para partir lejos de su tierra natal, soldados dedicando sus últimas apalabras a sus familiares y padres dejando a sus hijos por ir a la guerra, son lo que inundan las redes sociales.

A través de redes sociales, las fuerzas ucranianas mostraron el video del trágico ataque que vivió un padre y su hijo, mientras estaban conduciendo su minivan mercedes en las carreteras de Ucrania. En las imágenes, se escuchan los sonidos producidos por los disparos; no hay una imagen clara en los primeros instantes, tan sólo cómo ‘llueven los balazos’.

Familia atacada tropas rusas: “¡No te mueras!”

Se escuchan los llantos del joven, mientras intenta llegar con su padre. La voz le tiembla y el pulso es frenético; no hay cambios, y las imágenes parecen ser sacadas de una película de terror debido a que la sangre predomina en el lugar; el joven, sólo tiene una petición hacia su padre y es algo que no sabe si le podrán cumplir: No te mueras.

"¡Papá, por favor no te mueras, te lo ruego!", dice el joven ucraniano, mientras llora. Desgraciadamente, se daría a conocer que el padre del menor no resistió a las herias que le produjeron los soldados rusos y terminó muriendo en la carretera para salir de Kiev. No hay mayores cambios en la imagen, el dolor del joven quedó impregnado en esos cortos segundos de angustia.