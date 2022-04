Temblor en Tijuana: Falsa alarma

Cabe mencionar que el Servicio Geológico (USGS) había informado inicialmente sobre el sismo en alta mar a las 9:48 de la mañana. Ante esta alerta, dijo que su epicentro se ubicó a unas 18 millas al sur-suroeste de la comunidad isleña de Avalon y 44 millas al sur de San Pedro.

Sin embargo, no hubo terremoto. Aproximadamente una hora después del informe original, el sistema ShakeAlert del USGS dijo que en realidad había “detectado un evento que no era un terremoto” que activó el sistema. No quedó claro de inmediato qué evento podría haber provocado que el sistema registrara un terremoto de 4.0. Archivado como: Temblor en Tijuana