“Él se sentía bien y de repente sintió un mareo y le dio un infarto “, confirmó Rafael Santana, quien es compadre del fallecido jugador de Béisbol. Según el reporte, el expelotero rápidamente fue llevado al Hospital Real Santo Domingo donde los médicos lo declararon muerto; familiares de Lugo, aseguraron que todo fue repentino y que anteriormente, no había presentado síntomas de algún pre infarto. Archivado como: Fallece pelotero Julio Lugo

Fallece pelotero Julio Lugo: ¿En qué trabajaba?

De acuerdo con ESPN, Julio Lugo se estaba desempeñando en el mundo empresarial y estaba en una buena temporada en cuestión labora. Según menciona el medio de comunicación, el beisbolista se desempeñaba como panelista en los programas de televisión La Semana Deportiva y La Hora del Deporte en la República Dominicana, y estuvo en transmisiones de las Grandes Ligas como comentarista invitado.

People, mencionó que se le recuerda al ex pelotero por sus diferentes temporadas en distintos equipos y sus inicios, cuando comenzó a jugar para as “Estrellas Orientales” en cinco campeonatos nacionales y también firmó con los Leones de Escogido, a nivel local. Hasta el momento, no se tiene más información al respecto. Archivado como: Fallece pelotero Julio Lugo