Fallece el padre del baterista de la banda de rock mexicana Moderatto

El baterista de la famosa banda de Rock, Elohim Corona, posteó algunas fotos en donde se muestra a su papá, quien era Jesús Corona, y al igual que el, gozaba de tocar la guitarra en la banda Isis, la cual fue fundada en 1976. De acuerdo con diversos medios, Jesús no pudo continuar con su carrera musical debido a un accidente.

“Gracias por todas las experiencias que me enseñaste”

Elohim Corona compartió fotos de su papá cuando formaba parte de la banda Isis, y le escribió un texto de despedida bastante conmovedor, en el cual le agradece todos los aprendizajes que le dejó el legado musical que heredó de el. “Papá descansa en la luz y en paz. Sigue tu camino de la evolución, déjate fluir en el universo de melodías sublimes, arcoíris de libertad el verdadero amor total”.

“Disfruta el viaje y déjate llevar. Gracias por todas las experiencias de vida que me enseñaste para aprender de lo bueno y lo malo para seguir mi propio camino. Gracias Dios, gracias universo que lo ayudaron a que ya no tuviera miedo, que se soltara a ya no sufrir más, que dejara el sueño y ahora si despierte a otra realidad. Muchas Gracias.”, expresó Elohim en Instagram. Archivado como: Fallece padre de baterista de Moderatto