Le faltaba mucho por dar aún en la actuación

Luego de decirle adiós a su papel en Rhythm City, Jamie Bartlett estaba decidido a no dejar la actuación, sin saber que le quedarían tan sólo unos años de vida para disfrutar su carrera: “No he acabado con la actuación, ni de chiste. Creo que estoy listo para continuar con otros 25 años más con algo diferente”, comentaba en una entrevista según el portal ‘News 24‘.

“Te toma algún tiempo tratar de vivir cómodamente en tu propia piel. Vivo de manera más cómoda ahora que cuando tenía 30 años. Sé lo que quiero. Sí, me he caído muchas veces del caballo, pero siempre me he vuelto a subir. He tomado buenas y malas decisiones en esta vida… Creo que lo más increíble es que soy papá. He pasado por los dolores de experimentar el ser padre como todos lo hacen. Te cambia. Te hace crecer y madurar. Estoy más emocionalmente mejor que nunca”, manifestaba el actor. Que en paz descanse Jamie Bartlett.