El comediante ha hecho uso de las redes sociales para compartir con sus seguidores la perdida de Marita la chica que en su momento fue su pareja amorosa. Ante sus millones de admiradores, el conductor de ‘Guerra de Chistes’ posteó una fotografía de su ex esposa a quien le dedicó un triste mensaje que inmediatamente acaparó la atención de los diversos medios de comunicación.

“Marita te agradezco tantas cosas que compartiste conmigo, aprendí tanto de ti, caminamos un buen rato juntos y después de tanto fuimos grandes amigos te estaré infinitamente agradecido por el hijo que me regalaste”, es como el comediante inició el mensaje de despedida dedicado a su ex pareja.

Juan Carlos Nava comediante mexicano pasa por duelo

“Espero desde allá arriba me guíes para hacer de tu #cacahuate un hombre de bien siempre estarás presente en nuestras vidas las personas que se van no mueren si las recordamos siempre con amor vuela vuela vuela”, es la forma en que finaliza el texto que acompaña la foto de su ex esposa quien ha fallecido.

Con justa razón el comediante con el corazón roto, agradeció de forma única por todo el tiempo que estuvieron juntos y más que nada por el hijo que ambos engendraron. Y que manera tan buena de despedirse y afirmar que estará por siempre en su corazón. Archivado como: Fallece expareja El Borrego.