Fanáticos lamentan su partida

La plataforma Twitter ha sido la red social donde los fanáticos de Arno han estado más presentes lamentando el fallecimiento del músico belga. algunos internautas han posteado que es difícil para ellos creer esta noticia, les ha sorprendido mucho que él cantante haya perdido la batalla contra el cáncer cuando se veía muy fuerte.

“Muy triste noticia. ¡Descubrí a Arno tarde y me ganó de inmediato! ¡Una bestia de artista! Nos guste o no nos guste, pero su música era genial. Me niego a hablar de él en tiempo pasado.” “Gran tristeza. Me encantaba este hombre lleno de grietas y tan entrañable.”, dice este ultimo usuario por la voz “quebrada” que tenia el compositor.