El mundo del cine está de luto luego de que la mañana de este jueves se informara sobre la muerte del director de cine estadounidense Peter Bogdanovich, encargado del popular clásico “La última película (The Last Picture Show)” en 1971, pues falleció a los 82 años, según informaron fuentes oficiales.

Siguiendo con información de la fuente anteriormente citada, ese fue el preludio de una prolífica carrera en la que aparecen títulos como “At Long Last Love” (1975), “Cohen and Tate” (1984) y “The Thing Called Love” (1993), y que se alargó hasta 2014, cuando lanzó su última película, “She´s Funny that Way”.

“Fue un honor para mí conocer a Peter y compartir tiempo con él”

“Se convirtió en un amigo cercano y fue activo y brillante hasta el final. Estaba trabajando en un hermoso guión y ni hablar sobre el oficio y las ideas fue encantador. Un cinéfilo puro: mira Paper Moon esta noche. O The Last Picture Show, o What’s Up Doc? o Objetivos” agregó Del Toro.

“Fue un honor para mí conocer a Peter y compartir tiempo con él. Si conoce su trabajo, hónrelo. Si no es así, familiarícese con él. This Is Orson Welles es un libro brillante de Peter. Léelo por favor. Hace unos meses, asistimos a una proyección de What’s Up Doc? en el Aero. Estaba lleno. Peter estaba allí, y vio a toda la gente reír y aplaudir su película como si fuera el fin de semana de estreno. Dios bendiga a cada uno de ustedes que asistió”, finalizó su hilo en Twitter. Archivado como: Peter Bogdanovich