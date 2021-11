“Le encantaba entretenerte y su agradecimiento por tu apoyo era inconmensurable. Estamos devastados por la pérdida de una mujer increíble”, dijo. Incluso un mensaje en la página de Twitter As The World Turns dice: “Descanse en paz para un ícono, un pionero, una belleza eterna Lisa Brown”, dejando así en claro la gran tristeza que dejó entre sus fans.

“¿¡Qué actor llega a decir eso !? Qué impacto tuvo en el mundo de las telenovelas. ¡Irreemplazable! ¡Qué tristeza!” Alguien más comentó: “Esto me rompe el corazón. No puedo imaginar este mundo sin Lisa Brown”. Un usuario de Twitter publicó: “Muy triste. Lisa Brown era un talento increíble. Enviando oraciones a su familia y amigos. Condolencias a sus familias As The World Turns y Guiding Light”. Archivado como: Muere actriz Lisa Brown

HOLLYWOOD SUFRE OTRA MUERTE MÁS

La muerte de esta actriz se suma a la de Dean Stockwell, uno de los principales niños actores de Hollywood que alcanzó nuevamente el éxito en la mediana edad, en la serie de ciencia ficción “Quantum Leap” (“Viajeros en el tiempo”) y películas memorables como “Blue Velvet” (“Terciopelo azul”) de David Lynch, “Paris, Texas” de Wim Wenders y “Married to the Mob” (“Casada con la mafia”) de Jonathan Demme, falleció. Tenía 85 años.

Stockwell murió de causas naturales el domingo en su casa, dijo Jay Schwartz, un portavoz de su familia. Fue nominado al Oscar por su personaje de mafioso cómico en “Married to the Mob” y fue nominado en cuatro ocasiones al premio Emmy por “Quantum Leap”. Pero en una carrera que abarcó siete décadas, fue un actor de carácter supremo cuyo tiempo en cámara no tenía que ser extenso para ser fascinante, como cuando hizo el playback de Roy Orbison en la escena de una fiesta catastrófica en “Blue Velvet”, de un agente desesperado en “The Player” (“Las reglas del juego”) de Robert Altman, y de Howard Hughes en “Tucker: The Man and His Dream” (“Tucker: el hombre y su sueño”) de Francis Ford Coppola.