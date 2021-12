La actriz fallece a los 60 años de edad

Rhonda Stubbins, estaba luchando contra el cáncer de ovario

Destacó en el mundo de la actuación por Days of Our Lives PIERDE LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER. A través de un comunicado en redes sociales, se dio a conocer que la actriz de Days of Our Lives había perdido la vida a los 60 años de edad. La actriz, quien es recordada en la pantalla chica de Estados Unidos, se estaba enfrentando a una batalla contra el cáncer de ovario que enfrentaba. Su amigo y conocido productor, fue quien dio a conocer la lamentable noticia y anunció que en los próximos días tendrían más información sobre el memorial que se planeaba hacer en su memoria, a través de zoom. La última publicación de la actriz se realizó en junio y a partir de esa fecha, se desconectó de las redes sociales. Descanse en paz. MUERE ESTRELLA DE DAYS OF OUR LIVES La actriz de Days of Our Lives, Rhonda Stubbins, perdió la vida a los 60 años a causa del cáncer de ovario que le aquejaba desde hace un par de años. Hace un par de años, la actriz saltó a la fama después de su papel en la famosa telenovela estadounidense y a partir de ahí, comenzó a trabajar en proyectos independientes. La originaria de Brooklyn, trabajó en más de 35 producciones de televisión y desarrolló su carrera en diversos proyectos, según New York Post. Hasta el momento, los familiares de la actriz no han dado más información al respecto y se espera que en los próximos días se den a conocer más detalles de los homenajes a su honor.

Fallece actriz Rhonda Stubbins: ¿Quién informó sobre su muerte? Fue a través de un comentario en Facebook que se dio a conocer sobre su fallecimiento y su amigo, fue quien dio a conocer la triste noticia. Rhonda Stubbins White, falleció a los 60 años debido a las complicaciones que surgieron por el cáncer de ovario que le aquejaba. A la actriz, le sobreviven sus hermanos Gregory y Annette y su esposo, Cedric Starling. “Para los amigos de Rhonda: Con gran tristeza anuncio el fallecimiento de mi querida amiga Rhonda Stubbins White. Ella era una mujer increíblemente talentosa, llena de positividad y energía, y fundamentada por su fe. Todos tuvimos la suerte de haberla conocido y compartir su corto tiempo en esta tierra.”, informó Todd Baker en Facebook. Archivado como: Fallece actriz Rhonda Stubbins

Fallece actriz Rhonda Stubbins: ¿Un memorial? En la misma publicación, el productor informó que la familia de Rhonda estaba planeando un servicio a través de la plataforma de Zoom, pero que desconocía los detalles en ese momento. El productor anunció que, por el momento estaban planeando el servicio por lo que no podía revelar gran información. “Actualmente se está planeando un memorial con un potencial Zoom en vivo. Todavía no se han hecho los arreglos de para llevarlo a cabo. Actualizaré esta publicación a medida que obtenga más información.”, mencionó en aquel momento el productor de televisión. Los amigos y conocidos de la actriz, respondieron a la información que se publicó. Archivado como: Fallece actriz Rhonda Stubbins

Fallece actriz Rhonda Stubbins: ¿Una carrera exitosa? Rhonda Stubbins, construyó una larga carrera como actriz pero fue su papel como “Lady Vi” en Days of Our que la lanzó al estrellato. Pero, además de esa producción, participó en la película para televisión de 1994 “Out of Darkness”, que protagonizó Diana Ross, señaló el medio de comunicación New York Post. Posterior a esos proyectos, tomó una pausa de la actuación, pero no desapareció por completo. De acuerdo con el New York Post, Rhonda Stubbins, obtuvo una nominación al Premio CableACE por actriz en una película o miniserie por su papel de 1993, en la miniserie de HBO “Laurel Avenue”. Archivado como: Fallece actriz Rhonda Stubbins

Fallece actriz Rhonda Stubbins: Falleció Lisa Brown Una noticia enluta al mundo del espectáculo en Estados Unidos, al darse a conocer que muere la reconocida actriz Lisa Brown, víctima de una “breve enfermedad”, indican los primeros reportes, la artista tenía 67 años de edad y falleció el pasado 24 de noviembre, se informó en el portal de noticias de The Sun cabe recordar que ella alcanzó reconocimiento por estar nominada al Emmy, conocida por interpretar a Nola Reardon en Guiding Light. Esta información cayó como ‘balde de agua fría’ para sus fans quienes de inmediato colgaron diferentes mensajes en las redes sociales. Pero no solo ella sino también personajes importantes de la farándula como Martha Byrne, quien interpretó a su hija Lily en el programa, dijo a Soap Opera Digest: “Ella era mi amiga desde que tenía 15 años. Archivado como: Fallece actriz Rhonda Stubbins

Fallece actriz Rhonda Stubbins: ¿QUÉ FAMOSA QUEDÓ DESTROZADA POR SU MUERTE? Sobre la tragedia comentó de manera textual: “Lisa fue mi mentora, madre, hermana y mucho más en mi vida. Como compañera de escena, siempre estuvo presente y llena de creatividad. Extrañaré nuestras llamadas diarias sobre nuestras familias, nuestras carreras y todo lo demás. Para los fanáticos, ella los amaba y respetaba a todos más de lo que jamás sabrán”. “Le encantaba entretenerte y su agradecimiento por tu apoyo era inconmensurable. Estamos devastados por la pérdida de una mujer increíble”, dijo. Incluso un mensaje en la página de Twitter As The World Turns dice: “Descanse en paz para un ícono, un pionero, una belleza eterna Lisa Brown”, dejando así en claro la gran tristeza que dejó entre sus fans.

LOS FANS EXPRESAN SU TRISTEZA DE FORMA MUY ESPECIAL Sin embargo, la tristeza fue muy evidente en la gente que la conoció y más allá de la que no vivó cerca de ella, pero que la vieron en sus mejores momentos como artista, sus fans. Uno de los seguidores dijo: “Lisa Brown era un talento superestrella. Dio vida a dos personajes memorables, increíbles y amados de la telenovela, Nola Reardon Chamberlain e Iva Synder Benedict. “¿¡Qué actor llega a decir eso !? Qué impacto tuvo en el mundo de las telenovelas. ¡Irreemplazable! ¡Qué tristeza!” Alguien más comentó: “Esto me rompe el corazón. No puedo imaginar este mundo sin Lisa Brown”. Un usuario de Twitter publicó: “Muy triste. Lisa Brown era un talento increíble. Enviando oraciones a su familia y amigos. Condolencias a sus familias As The World Turns y Guiding Light”. Archivado como: Muere actriz Lisa Brown

UNA HISTORIA QUE CONMUEVE A TODOS Un reporte que publicó The Sun señala que la actriz nació en Kansas City, Missouri el 2 de agosto de 1954, estuvo casada con el actor Tom Nielsen desde 1982 hasta 1991 y su hijo James Anthony Nielsen fue otro que protagonizó Guiding Light. Después se casó con su segundo marido, Brian Neary, en 1997. A la actriz también le sobreviven sus dos hijos y nietos. Las redes sociales se inundaron de mensajes de gente que recuerda a la actriz y que dejó un gran legado en el mundo del espectáculo en Estados Unidos, que recientemente ha visto cómo fallecen famosos de diferentes ámbitos como cantantes, deportistas y de todo, a solo unas semanas de que termine el año y se celebren las fiestas decembrinas. Archivado como: Muere actriz Lisa Brown

HOLLYWOOD SUFRE OTRA MUERTE MÁS La muerte de esta actriz se suma a la de Dean Stockwell, uno de los principales niños actores de Hollywood que alcanzó nuevamente el éxito en la mediana edad, en la serie de ciencia ficción “Quantum Leap” (“Viajeros en el tiempo”) y películas memorables como “Blue Velvet” (“Terciopelo azul”) de David Lynch, “Paris, Texas” de Wim Wenders y “Married to the Mob” (“Casada con la mafia”) de Jonathan Demme, falleció. Tenía 85 años. Stockwell murió de causas naturales el domingo en su casa, dijo Jay Schwartz, un portavoz de su familia. Fue nominado al Oscar por su personaje de mafioso cómico en “Married to the Mob” y fue nominado en cuatro ocasiones al premio Emmy por “Quantum Leap”. Pero en una carrera que abarcó siete décadas, fue un actor de carácter supremo cuyo tiempo en cámara no tenía que ser extenso para ser fascinante, como cuando hizo el playback de Roy Orbison en la escena de una fiesta catastrófica en “Blue Velvet”, de un agente desesperado en “The Player” (“Las reglas del juego”) de Robert Altman, y de Howard Hughes en “Tucker: The Man and His Dream” (“Tucker: el hombre y su sueño”) de Francis Ford Coppola. Archivado como: Muere actriz Lisa Brown

PERO SU VIDA NO FUE FÁCIL Y PASÓ ALFGO QUE CASÍ LO DEJA FUERA DE LA ACTUACIÓN Pero su propia relación con la actuación, que comenzó en Broadway a los 7 años, era complicada. En una carrera itinerante abandonó el mundo del espectáculo varias veces, incluyendo a los 16 años y nuevamente en la década de 1980, cuando se mudó a Santa Fe, Nuevo México, para vender bienes raíces. “Dean pasó toda su vida yendo y viniendo de la fama al anonimato”, dijo su familia en un comunicado. “Por eso, cuando tenía trabajo, estaba agradecido. Nunca dio por sentado el negocio. Era un rebelde, tremendamente talentoso y siempre un soplo de aire fresco”. Stockwell, de cabello oscuro, era un veterano de Hollywood cuando llegó a la adolescencia. A los 20 años actuó en Broadway como un joven asesino en la obra “Compulsion” (“Compulsión”) y películas prestigiosas como “Sons and Lovers” (“Hijos y amantes”). Fue galardonado como mejor actor en el Festival de Cine de Cannes dos veces, en 1959 por la adaptación cinematográfica de “Compulsion”, y en 1962 por la adaptación de Sidney Lumet de “Long Day’s Journey Into Night” (“Larga jornada hacia la noche”) de Eugene O’Neill. Si bien su carrera tuvo algunos momentos difíciles, alcanzó su punto máximo en la década de 1980.