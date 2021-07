Murió la actriz, presentadora, cantante y empresaria, Josemith Bermúdez

Después de una larga lucha contra el cáncer, falleció en su casa de Caracas, Venezuela

Su amigo, el periodista Luis Olavarrieta, fue quien informó la trágica despedida Fallece Josemith Bermúdez Venezuela. Josemith Bermúdez, la conocida actriz venezolana falleció está madrugada de sábado a los 41 años tras una larga batalla contra el cáncer que en dos ocasiones ya había logrado vencer; su entrañable amigo, el periodista Luis Olavarrieta fue el encargado de compartir esta triste noticia a los medios de comunicación mediante Twitter, expresando el triste suceso. Fue la propia Josemith, quien hace un par de semanas informaba en redes sociales cómo se encontraba y que ella esperaba estar más activa en redes sociales tras lapsos de ausencia; en ese en vivo que realizó dijo que no se encontraba bien y que sólo estaba viviendo ‘un día a la vez’, intentando comprender la situación que estaba pasando, pero que se encontraba feliz. Han sido amigos y colegas, quienes comparten palabras de despedida hacia la venezolana, lamentando su pérdida. Fallece actriz Josemith Bermúdez: Partió en la madrugada La conocida actriz y presentadora venezolana, falleció en la madrugada del sábado después de complicaciones con su lucha contra el cáncer de ovario que la aquejaba desde finales del 2016. Fue su amigo cercano, Luis Olavarrieta quien declaró a través de un comunicado de prensa la partida de la venezolana. “Cumplo con el difícil deber de informar a la opinión pública el fallecimiento de nuestra querida Josemith Bermúdez. Su partida se dio en la madrugada de hoy, 31 de Julio, en compañía de su hijo, sus hermanos y círculo más cercano”, fue parte del mensaje que compartió en redes sociales, donde además detalló sus últimos deseos y lo agradecida que estaba con sus seguidores y equipo médico. Archivado como: Fallece actriz Josemith Bermúdez

Fallece actriz Josemith Bermúdez: Deja un mensaje a las personas que están pasando por la misma situación “A pesar de que fueron momentos muy difíciles, su fe se mantuvo inquebrantable y ese es el mensaje que quiso dejar a todo aquel que transita por tan compleja situación”, expresó el periodista, dejando en claro los deseos y últimas palabras de aliento que dejó la actriz venezolana a su público, quienes siempre estuvieron a su lado. De hecho, en la última publicación que realizó en Instagram donde quedó guardado el live que hizo para sus seguidores ella mencionó que sólo quedaba en manos de Dios y que él era el único que podía cambiar su situación o dejar que partiera, por lo que demostraba que su fe era más grande que sus temores y por esa razón estaba en paz con lo que estaba pasando. Archivado como: Fallece actriz Josemith Bermúdez

Fallece actriz Josemith Bermúdez: Su último deseo De acuerdo con el comunicado que lanzó su amigo, la presentadora y cantante, tenía un último deseo que le pidió de manera más atenta que comunicara, ya que ella siempre ha tenido muy presente en su mente a las personas que más la han acompañado en este duro proceso que pasó y que poco a poco fue debilitándola, por ello, es que el periodista lo compartió al público. “Entre sus últimos deseos, estuvo realizar estas líneas para agradecer el amor incondicional que se hizo presente, en todo momento, por parte de su público. Hasta el final, estuvo motivada por sus mensajes, oraciones y su apoyo”, se lee en el comunicado que lanzó en Twitter, donde los usuarios lamentaron su fallecimiento a través de tuits en su honor. Archivado como: Fallece actriz Josemith Bermúdez

Fallece actriz Josemith Bermúdez: Ella ya aceptaba su muerte Aunque se conocía su padecimiento, no se esperaba su fallecimiento, aunque en días anteriores a través de Instagram detalló como se encontraba de salud, puesto que habían cambiado su tratamiento ya que no estaba funcionando, pero que esperaba que el siguiente ya funcionara, que ella seguía ‘de pie’ y con más fe de nunca, además declaró que ella ya aceptaba su muerte, que ya había luchado muchísimo y sólo le quedaba ponerse en manos de Dios. “Estoy recibiendo tratamiento, todavía, pero me lo cambiaron. Tengo el 30% que funcione, estamos batallando con los médicos. Haciendo todo lo posible para salir de estas circunstancias pero Dios decide cuando nos vamos, esa es la verdad; estoy como en esa etapa, aceptando, queriendo. Creo que he luchado muchísimo, he trabajado mucho mi mente y mi espíritu, pero, pues nada, en las manos de Dios”, mencionó en el live que hizo en Instagram. Archivado como: Fallece actriz Josemith Bermúdez

Fallece actriz Josemith Bermúdez: “Es muy difícil” Aunque no eran seguidas las interacciones que hizo con su público, el último en vivo que realizó para ellos denotaba la mala situación por la que estaba pasando la actriz y cómo es que ella quería transmitir con sus seguidores un poco de su tiempo, comentándoles que en algunas ocasiones ella sentía bastante dolor y que no siempre estaba de buen humor, que a veces se encontraba asustada y no sabía el ‘por qué’ de su estado. “He tenido mucho dolor, convivir con el dolor es complejo, el dolor te nubla la mente. Gracias a Dios, ayer vino el doctor y me puso esto (el medicamento) y bueno, me ha ayudado a dormir, he pasado el día maravillosamente bien. (…) Ojo, no siempre estoy con la mente tan positiva, tengo miedo a veces, a veces quiero declinar, porque es muy difícil estar en esta situación, es complejo y sobre todo frustrante y bueno sí, tengo fuerzas, pero hay días que me levanto y siento que ya no puedo más.”, expresó a los usuarios que se encontraban conectados, quienes no dejaban de enviarle sus buenos deseos y ánimos a la venezolana. Archivado como: Fallece actriz Josemith Bermúdez

“Hasta que ÉL de arriba decida” La actriz se veía bastante cansada y cómo ella comentó, se encontraba baja de peso por los efectos secundarios de la enfermedad. Ella comentó en diversas ocasiones que era una prueba muy grande y dura la que le había tocado vivir, pero que lo aceptaba y por esa razón es que ella seguía hacia adelante y que todo quedaba en manos de Dios. “He perdido mucho peso, a mi me pasa que me avergüenza, no tengo porque avergonzarme, pero me duele de sobremanera verme así, pero bueno, es lo que toca, y bueno, para adelante hasta que él que está allá arriba, decida. Si bueno, son cosas que están en la mente”, mencionó la venezolana en la que sería su última interacción con sus seguidores, un hecho que nadie se imaginaba.

Colegas y amigos, se despiden de Josemith Después del comunicado que compartió el periodista Luis Olavarrieta, varios amigos y colegas de la actriz se despidieron de ella a través de sus redes sociales, donde dejaron mensajes de aliento ante la familia de la actriz, además de las anécdotas que vivieron en los días que compartieron un espacio con ella, relatando los buenos momentos; pero, sobre todo se vio el apoyo y cariño que demostraron hacia el periodista, dejándole sus condolencias. “Wow! Soy un tipo fuerte, pero sus mensajes me han conmovido. ¡Gente, a vivir! La vida es un ratico. Ella ya no tiene dolor. Está con Dios. Mi cariño para todos.”, escribió el periodista después de todos los mensajes que han dejado a través de sus redes sociales donde distintos usuarios han dejado sus palabras de aliento y despedida ante la pérdida de la actriz.

“Gracias por tu dulzura” La presentadora del programa “El Gran Juego de la Oca”, Ivonne Reyes dejó en Instagram un mensaje hacia Josemith donde le agradecía por los años de amistad, los buenos momentos y sobre todo el cariño que se profesaban; aunque claro, expresó que ella todavía no entendía el ‘por qué’ de su partida, pero está consciente que ya no sentirá ningún dolor y es un consuelo que tiene. “Mi @josemithbermudez solo desearte un lindo y tranquilo viaje, vuela alto mi flaca bella.(…) No deja de doler, aquí, dentro del alma, mucho por aprender. Mi bello ángel de luz, Dios te bendiga, gracias por tu dulzura, tu amor, tus mensajes, porque a pesar de que eras tu, la que estabas pasando por un proceso, nos animabas a nosotros. Bella mujer, bella madre, bella amiga, bella persona… gran ser humano. Te quiero mi niña.”, fue parte de la dedicatoria que expresó en el pie de la imagen que compartió en Instagram, despidiéndose de su gran amiga.

“Sin duda dejará huella” Fue la actriz Dora Mazzone, quien también se encargó de dejar un bello mensaje a Josemith describiendo la gran mujer que era y sobre todo, lo luchadora que siempre fue hacia la enfermedad que enfrentaba. A través de Instagram posteó una fotografía de la venezolana, donde escribió lo que significó en su vida y en la vida de los demás, comentando que fue muy conmovedora e inspiradora su lucha. “Se ha ido una de las mujeres guerreras más admiradas que hemos conocido. Sin duda dejará huella y será ejemplo de lucha y FE para todos! Te abrazo @olavarrietaluis por ser uno de los más leales compañeros en todas las horas que vivió nuestra @josemithbermudez. Que en Paz descanse! Condolencias a su hijo, familiares, amigos… Inevitable la tristeza pero conmovedora y admirable SU lucha! Bravo, Josemith. Estarás siempre viva en nuestros corazones!”, mencionó Mazonne en la publicación.

“Que su legado de lucha nos sirva de ejemplo” La actriz y presentadora Lorena Meritano, también dio su pésame a la familia de la venezolana a través de sus Instagram Stories, donde se despide que la que fue su colega y una amiga, mencionando lo mucho que le entristecía su partida, pero que también la tranquilizaba ya que sabía que no sufriría más y que esperaba que su lucha fuera un ejemplo hacia los demás. “Sin palabras, me acabo de enterar de la noticia por Twitter, de la partida de Josemith. Tuvimos una relación de admiración mutua, de amor y hermosa de mail, por mensajes directos de Instagram y por medio de su amigo incondicional, Luis. Un abrazo inmenso a su familia, a sus fans, y que su legado de lucha, de fe y esperanza, de ser una guerrera incansable, nos sirva de ejemplo a todas y a todos. Lo siento mucho, me entristece peor también, en algún punto me llena de tranquilidad que ya no va a sufrir más. Vuela alto, guerrera.”, mencionó la reconocida actriz.