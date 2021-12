Jorge Negrete, quien en aquel momento a parte de ser actor fungía como el presidente de la Asociación Nacional De Actores (ANDA), asegura que la película de temática cruda no correspondía en lo absoluto a México. Lo anterior mencionado de acuerdo a lo difundido en el portal de TVyNotas .

Tras su retiro trabajó como productor y maestro de televisión

De acuerdo con el portal de Infobae tras su retiro, se dedicó por completo a trabajar en el Canal 28 de televisión en aquella localidad, donde él era productor de programas así como asesor. Hay que destacar que también fungió como maestro en el Centro de Capacitación para Televisión. En 2011 fue contactado por la revista Vanguardia, donde platicó de cómo fue su acercamiento con Luis Buñuel.

“El primer contacto que yo tuve con Buñuel fue en los Estudios Tepeyac, me fui al Bar Loth, la parte de atrás, y me empezó a hacer un find y terminó la película, participó en el festival de Cannes. Después con la Academia de Artes Cinematográficas ganó once Arieles”, recordó el actor en una entrevista para Vanguardia.