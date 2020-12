Facebook y Google se alian en la lucha contra el antimonopolio

De acuerdo con Business Insider, Facebook y Google se han unido para protegerse mutuamente de un posible escrutinio de las autoridades antimonopolio.

Un nuevo documento ha revelado que Facebook y Google se han unido para protegerse mutuamente de la lucha antimonopolio

Las empresas han sido objeto de polémica en varias ocasiones, al darse a conocer diversas instancias en las que han actuado, supuestamente, de manera ilegal

Tanto Google como Facebook han asegurado que la información que comparten no rompe con ningún tipo de ley, y que están listos para protegerse en caso de un escrutinio por parte de las autoridades

Dicho portal informó que las dos empresas están listas para enfrentar cualquier acusación relacionada con prácticas antimonopólicas.

Tanto Facebook como Google han pasado varios meses en espera de una resolución formal en la que se les acuse o deslinde de realizar prácticas antimonopólicas, por lo que han unido fuerzas para protegerse de manera mutua en el caso de que las autoridades emitan una orden en su contra.

Según The Wall Street Journal, las dos empresas acordaron ‘cooperar y asistirse mutuamente en la respuesta ante cualquier acción antimonopólica’, en caso de que esta acusación llegara a ser emitida de manera formal.

Una de las razones por las que Google y Facebook se alistan para responder a las acusaciones encuentra su razón en el hecho de que ambas compañías han recibido acusaciones de acordar prácticas ilegales; por ejemplo, se cree que Facebook amenazó a Google con incursionar en una nueva metodología de publicidad que representaba un grave riesgo para sus intereses.

En información confidencial obtenida por The Wall Street Journal se tuvo conocimiento acerca de una presentación interna emitida por Google en 2016, en la que se hablaba acerca de la amenaza recibida por Facebook; como respuesta, Google expresó que “Para evitar que estos chicos incursionen en HB (Header Bidding) probablemente necesitaremos considerar acciones más agresivas.”

Asimismo, en un comunicado interno de Google emitido en 2017 se habló acerca de una potencial sociedad entre la empresa y Facebook; en ese entonces, Facebook aseguró que el objetivo de la empresa era ‘colaborar cuando fuera necesario para mantener el status quo.’

Al respecto, Google concedió una entrevista en la que explicó con más detalle estas situaciones; en ella, un vocero de la compañía dijo que “Las declaraciones del técnico de AG Paxton son incorrectas. Nosotros no manipulamos la subasta y la participación de Facebook en Open Bidding no evita que la compañía participe en el header bidding o en cualquier tipo de subasta similar.”

Además, recalcó que “Hemos sido públicos con esta sociedad por años. Facebook Audience Network (FAN) es una de las 25 compañías que participan en nuestro programa de Open Bidding. No hay nada exclusivo en su participación y no reciben información que no sea compartida de manera similar a otros compradores.”

No es la primera vez que Google es acusado de realizar prácticas antimonopólicas: ¿Cuál será la resolución de la justicia?

Hace algunos meses, el Departamento de Justicia de Estados Unidos emitió una demanda en contra de Google, en la que se le acusó a la empresa de realizar actividades monopólicas, específicamente en los motores de búsqueda y herramientas de publicidad.

El Departamento de Justicia ha declarado que esta decisión está basada en varios meses de investigación previa, en las que han podido recabar pruebas contundentes para acusar formalmente al gigante tecnológico.

Para el gobierno federal de Estados Unidos, la cuestión es clara: Google ha violado en más de una ocasión las leyes para evitar actividades que fomenten la libre competencia.

Uno de los motivos principales que han dado razón a la acusación es que Google ha bloqueado a sus competidores y ha llegado a acuerdos con los fabricantes de dispositivos electrónicos como Apple o Samsung.

El Secretario de Justicia, Jeff Rosen, enfatizó que “Tal como la denuncia emitida este jueves lo explica, Google ha mantenido un monopolio de poder por medio de prácticas de exclusión que son perjudiciales para sus competidores”; también añadió que “Si el gobierno no ejerce la legislación antimonopolio para permitir la competencia, podríamos enfrentarnos a la pérdida de la nueva generación de innovación. Si eso sucediera, el pueblo estadounidense podría no llegar a ver al nuevo Google.”

Han sido once los estados que se han unido a la demanda: Arkansas, Florida, Georgia, Indiana, Kentucky, Luisiana, Misisippi, Misuri, Montana, Carolina del Sur, y Texas.

Sería una de las demandas más importantes que Google ha recibido en la última década, y es el resultado de una serie de esfuerzos por parte del gobierno federal para asegurarse de que las empresas tecnológicas más grandes funcionen correctamente y se apeguen a las leyes de Estados Unidos.

Por su parte, la empresa ha negado en repetidas ocasiones este tipo de acusaciones, y sus han declarado a los medios que “La demanda interpuesta el día de hoy por el Departamento de Justicia de Estados Unidos tiene profundas deficiencias.”

Kent Walker, vicepresidente de asuntos globales de Google, fue el encargado de dar a conocer la postura de la empresa; así, resaltó el hecho de que “Las personas recurren a Google porque así lo deciden, no porque alguien los obligue o porque no pueden encontrar alternativas.”

El portal The Guardian, la demanda a Google es uno de los casos más importantes en contra de una compañía informática desde 1990, cuando el Departamento de Justicia, con el respaldo de varios estados, acusaron formalmente a Microsoft de monopolizar el mercado de softwares para computadoras.