Facebook prohíbe anuncios del grupo conspiracionista QAnon

Tal vez te has encontrado en los últimos meses con algunas cuentas que utilizan el hashtag # QAnon, y es que a partir del inicio de la pandemia ocasionada por el Covid-19, han resurgido algunas teorías de conspiración con respecto a la vida política de Estados Unidos.

El grupo conspiracionista QAnon ha recobrado fuerza en la mayoría de estados de la unión americana, esparciendo información falsa acerca de las problemáticas más latentes en la esfera política, económica y social del país.

Ante esta creciente ola de información falsa propagada en redes sociales, Facebook ha implementado algunas medidas que han generado polémica, pero que pretenden poner un alto a las teorías de conspiración en redes sociales.

Sigue leyendo para descubrir cómo es que Facebook ha puesto el ejemplo en lo que respecta a la prohibición de noticias falsas en su plataforma ¡No te quedes sin saberlo!

Las teorías de conspiración parecen haber cobrado fuerza durante los últimos meses en Estados Unidos

Facebook ya ha tomado medidas drásticas para prevenir la propagación de las teorías de conspiración QAnon

Todo lo que debes saber acerca del grupo conspiracionista QAnon y por qué es considerado como peligroso

Todo parece indicar que la pandemia ocasionada por el virus del Covid-19 ha despertado una serie de inquietudes en algunos grupos radicales, entre los que destaca grupo conspiracionista QAnon.

Este grupo está conformado, en su mayoría, por grupos radicales de derecha, que han desarrollado ciertas teorías conspirativas bajo la creencia de que Estados Unidos se encuentra en un estado de completa ignorancia ante eventos que pueden cambiar el rumbo de la historia.

Dos de los conceptos que manejan estos grupos son “La tormenta” o “El gran despertar”, pues, de acuerdo con los integrantes de QAnon, la “verdad” está a punto de ser descubierta, aunque hasta el momento no han definido información concreta al respecto.

Teorías de conspiración como abuso sexual y tráfico de menores, y alteración de datos y cifras correspondientes a la pandemia son solo algunos de los temas más recurrentes dentro de este grupo.

Los integrantes de QAnon, han llenado las redes sociales, en especial Facebook y Twitter, de Hashtags relacionados con dichas teorías conspirativas.

Ha sido tanto el revuelo que ha causado, que Facebook ha llegado a tomar decisiones abruptas para evitar la propagación de información falsa por parte de los integrantes de QAnon que pueda poner en peligro la seguridad de los usuarios.

De acuerdo con declaraciones hechas por Facebook, QAnon representa una amenaza para el buen funcionamiento de la plataforma, toda vez que presuntamente los integrantes de este grupo han compartido información imposible de verificar o a todas luces falsa.

En un comunicado, los ejecutivos de la plataforma declararon que “Ya hemos eliminado contenido que incita la violencia, y prohibimos el acceso a las organizaciones o individuos que han declarado una misión de violencia.”

Sin embargo, afirman, “hemos observado movimientos cada vez más grandes que, si bien no organizan de manera directa actos de violencia, sí han celebrado actos violentos, además de que han demostrado contar con armas y declarar que las van a utilizar; también han demostrado tener seguidores con patrones de conducta violenta.”

Las medidas implementadas por Facebook podrían sentar un precedente ante los grupos radicales que pretenden compartir teorías conspirativas por medio de sus redes sociales.

Instagram, por su parte, también ha hecho lo mismo, y al día de hoy algunas cuentas con un gran número de seguidores han sido suspendidas de manera temporal y definitiva por incitar a las teorías de conspiración de QAnon.

En Instagram, este tipo de cuentas están ligadas a la propagación de información falsa relacionada con el Covid-19 y con asuntos de índole política, pero en especial, han sido señaladas algunas cuentas que han utilizado el hashtag #Savethechildren, el cual, de acuerdo con QAnon, pretende develar la verdad acerca del tráfico y explotación de menores.

A la par de este hashtag, también han utilizado acrónimos o frases como “WWG1WGA,” que en inglés significa “Where We Go One, We Go All.”

QAnon: la teoría de conspiración con más presencia mediática en los últimos años

Aunque el grupo conspiracionista QAnon tuvo sus orígenes en 2017 en el foro 4Chan, la realidad es que este movimiento ha cobrado una fuerza mayor a partir de los recientes acontecimientos mundiales.

Algunos, incluso, han llegado a insinuar que el Covid-19 es un engaño de las organizaciones mundiales para implementar un nuevo orden mundial.

Es este tipo de información la que Facebook desea eliminar de su plataforma; sin embargo, no ha sido una tarea fácil, ya que muchos de sus usuarios han acusado un golpe a su libertad de expresión.

De acuerdo con el portal nypost.com, QAnon es un conjunto de falsas teorías conspirativas que aseguran que el presidente Donald Trump está luchando contra un grupo de adoradores pedófilos de satán.

En esta teoría, se cree que hay infiltrados en el gabinete presidencial que tienen la consigna de crear una especie de complot en contra del actual presidente.

Dos años después de su creación, esta teoría creció a tal grado que el gobierno de los Estados Unidos la declaró como un peligro potencial de terrorismo doméstico.

Esto se debe a que algunos seguidores de QAnon han cometido actos de violencia en contra de ciertos grupos, y aunque ha sido una minoría la que ha llevado estas teorías al extremo, diversas esferas gubernamentales han preferido poner un alto a la propagación de estas creencias.

Por su parte, Twitter, otra de las redes sociales con más presencia de QAnon, ha tomado otro tipo de medidas.

Tomando en cuenta de que se trata de un sitio donde existe una mayor generación de contenido al que casi cualquier persona puede tener acceso, Twitter ha optado por deshabilitar algunas de sus funciones en el caso de que exista la creencia de que se trata de un usuario perteneciente a QAnon.

Hace algunas semanas, twitter puso en marcha un plan para limitar la presencia de QAnon en su plataforma; al igual que Facebook, comenzó a bloquear a los usuarios que mostraron un comportamiento violento o que compartieron información relacionada a este grupo.