¡Vende en Facebook Marketplace como todo un profesional ! Si lo que quieres es ganar dinero rápido y fácil, esta es una de tus mejores opciones: Utilizada por más de 800 millones de personas al año, Marketplace ha mostrado ser efectiva en más de 70 países ¡Conoce cómo utilizar esta herramienta!

Conoce los mejores 10 tips para comprar y vender en Facebook Marketplace sin complicaciones y disminuyendo significativamente el riesgo de perder tu inversión por no conocer cómo utilizar correctamente esta plataforma:

Compara precios

Tanto para vender como para comprar en Facebook Marketplace, necesitas comparar precios para tener una idea general de las expectativas del mercado y del precio mínimo y máximo que puedes asignarle a tus productos. Esta comparación implica buscar artículos que se encuentren en el mismo estado que los tuyos y que sean de una marca similar; de esta forma, sabrás cuánto está dispuesto a pagar un cliente potencial.

Fija un precio realista para el Marketplace

Una vez que has comparado los precios en Facebook Marketplace, es hora de tomar la decisión de fijar el costo de tu producto; siempre y cuando este sea realista, los clientes no deben de tardar en llegar ¡es cuestión de paciencia! Por supuesto, fijar un precio realista no solo atraerá a más compradores, sino que te dará una mayor seriedad como vendedor y te abrirá las puertas para crear un negocio exitoso dentro de esta plataforma.

Vende al mayoreo

Si estás decidido a hacer de Facebook Marketplace tu principal herramienta de trabajo, entonces lo ideal será aprovechar todo el potencial que esta te ofrece, y una forma de generar mayores ganancias es vendiendo artículos al mayoreo. Así, por ejemplo, en lugar de vender artículo por artículo (digamos, ropa) podrás armar paquetes o cajas especiales con determinado número de productos a un precio realista: no solo venderás más rápido tu inventario, sino que ganarás más dinero a partir de él.