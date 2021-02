Bajo la producción de ARK Records “Contigo” es la primer colaboración musical lanzada por Fabiola Guajardo, Kalimba & Yhezid

“Contigo” ya está disponible en todas las plataformas musicales

Los artistas musicales hablaron para Mundo Hispánico

Fabiola Guajardo Yhezid Kalimba sencillo Contigo. La música se ha convertido en el vínculo donde convergen de la manera orgánica personalidades que en otros rubros de las artes escénicas hubiera sido complicado ver en conjunto y eso lo saben la también actriz Fabiola Guajardo, Yhezid y el popular cantante Kalimba, quienes hablaron en exclusiva con Mundo Hispánico.

Dejando de lados sus proyectos independientes, “Contigo” es el escenario donde las voces de Fabiola Guajardo, Kalimba & Yhezid se unen al género urbano pop.

Disponible para descarga y reproducción en todas las plataformas digitales desde el pasado 4 de Febrero, y los cantantes también estrenaron el video propio de este tema el cual ya hasta tiene un challenge en Tik Tok.

¿Cómo se sienten con el estreno del sencillo?

“Estamos muy muy contentos yo estoy muy feliz de sacar esa canción, es una canción que ya tenemos planeada desde hace muchísimo desde finales del 2019, que ya la pueden disfrutar con un video increíble que lo hicimos con muchísimo amor. Ya tenemos una amistad de hace como 13 años y un día… yo tengo un grupo musical, estoy produciendo un grupo musical que se llama Reina de corazones y me encanta cantar y un día le dije a Kalimba quiero sacar mis canciones, quiero cantar y me dijo a ver cántale, le gustó. Y empezamos a componer y salió esta hermosa canción, como tú lo dices no ha sido nada fácil por la situación pero creo que poniéndole todo el amor del mundo y con muchísimas ganas, muchísimas fuerzas se logran muchas cosas y aquí está el resultado.”

Contigo habla de las añoranzas, ¿cuéntenme un poco de cómo nació?

“Habla acerca de las de las añoranzas de tener cerca a la persona amada. De Extrañar a alguien que amas, de estar enamorado, de que si se te va, así sea otro cuarto, así sea trabajar, ya quieres que regrese. Es lo más bonito de las canciones atemporales y el amor es atemporal. El amor es para siempre.”

¿El video se grabó en tu casa Kalimba?, “La verdad es que Fue increíble y creo que es importante es un gran momento para los creativos, se vio realmente íntimo y bonito.”