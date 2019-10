Página

Tras acusaciones de agresión por parte de su ex pareja, Fabiola Campomanes da su versión de los hechos

La actriz mexicana puntualizó que ella había sido la víctima de lo sucedido

Varias celebridades no tardaron en mandarle mensajes de apoyo

Luego de que Jonathan Islas acusara a Fabiola Campomanes de haberlo golpeado bajo los influjos del alcohol y las drogas, es la actriz quien a través de un video relata su versión y asegura que las cosas no fueron como las contó su ex pareja.

Visiblemente afectada por lo que sucedió, Campomanes relató: “El día de hoy viví una situación muy penosa que la verdad no había dado la cara porque… primero que nada fui a la delegación a levantar una denuncia, a contar lo que viví, lo que viví desde la madrugada de hoy, y esta es la verdad”.

“Yo mantenía una relación sentimental con Jonathan Islas, y el día de ayer decidí terminarla. Después voy a una fiesta a la que me invitaron unos amigos, a un cumpleaños, en la que él no fue invitado, no sé cómo entró a esa fiesta, pero bueno, llego ahí en estado de ebriedad y lo primero que hizo al verme fue agredirme y no solamente me empezó a agredir a mí, empezó a agredir a la gente que estaba a mi alrededor, no solamente hombres sino mujeres”, continuó diciendo Fabiola Campomanes.

Y detallando su aparente estado de salud de Jonathan Islas, Fabiola detalló: “Estaba platicando con una mujer e incluso le preguntó que si me había dado un beso o sea, el tipo estaba fuera de sí, agredió amigos, incluso un amigo de mi hija que vino a preguntarme por mi hija”.

Asegurando que tenía como pruebas de su dicho, Fabiola continúo: “Hubo un momento en que sentí que se iba a poner más agresivo cuando vio llegar a una ex pareja mía y en ese momento decidí irme de la fiesta para que el problema no fuera más grande, ni siquiera pedí Uber porque sabía que en el tiempo de espera a lo mejor él me iba alcanzar en la parte de abajo de la fiesta. Entonces decidí tomar un taxi de la calle, ojalá apareciera, porque me serviría muchísimo su testimonio, él se dio cuenta de las agresiones verbales que tuvo conmigo adentro del taxi”.

Cuando llegaron a casa de Fabiola, la actriz de 47 años confesó que su ex pareja no pretendía irse: “Me dijo que se iba a su casa, no se fue”.

De acuerdo a Fabiola Campomanes, las cosas se pusieron peor en su departamento.

“Cuando yo lo veo en la entrada de la puerta de mi casa le pido que se vaya y él no se va, y me empieza a agredir verbalmente nuevamente y físicamente, me empujó. Cuando yo veo y siento esto, la verdad es que me dio miedo, me dio miedo que me fuera a golpear, por qué, porque mi hija estaba durmiendo en su cuarto y me dio… vergüenza todo esto que estaba viviendo, el haberme puesto en una situación así, el haber mantenido una relación sentimental con alguien que ya me habían dicho que pues él podía, podía ponerse así, así de loco”, reveló.