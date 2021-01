La actriz Fabiola Campomanes quedó marcada de la cara en un video

Todo parece indicar que fue por un tratamiento en su rostro

El video fue compartido en su cuenta de Instagram

Fabiola Campomanes marcada rostro obsesiones. A través de un video que compartió la actriz Fabiola Campomanes en redes sociales, se ve a la celebridad donde luce con el rostro marcado, y en ese momento explica las razones de qué fue lo que le pasó.

La actriz informó en su cuenta de Instagram, que no es bueno obsesionarse con nada, y el claro ejemplo es ella misma que lució su cara con unas marcas extrañas en la piel.

“Les hago este video de cara lavada no para que me juzguen, si no para darles un consejo”, dijo Fabiola al principio del clip, para después explicar lo que sucedió a ella por estar obsesionada.

“Hace 8 años me salieron unas manchas en la cara por abusar del sol, y me la he pasado obsesionada con ellas (manchas), y quererlas desaparecer de mi piel a pesar de que tengo buena piel”, afirmó la actriz.

“Mi piel ya no aguantó”

Fue cuando indicó que por tratar de quitarse las manchas en su rostro acudió con distintos médicos que le recomendaron tratamientos, algunos le funcionaron otros no.

“Este último tratamiento que me hice, mi piel ya no aguantó, ya esta muy tratada y se empezó a abrir, yo confío en que van a sanar y van a cicatrizar”, así dijo Fabiola cuando explica lo de su cara.

El propósito de la publicación fue para aconsejar a sus seguidores que no es bueno estar obsesionado ya que los cambios en el cuerpo siempre estará e indicó que hay que aceptar todos los cambios.

PARA VER EL VIDEO DÉ CLICK AQUÍ