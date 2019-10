Página

Jonathan Islas denunció que Fabiola Campomanes le pegó

El actor asegura que ella estaba “drogada y borracha”

Islas mostró los rastros de sangre en sus manos y otras partes del cuerpo

Un fuerte video sacudió las redes sociales este jueves, a través del cual se ve con la boca sangrando al actor Jonathan Islas, quien asegura que la actriz y conductora Fabiola Campomanes lo golpeó.

El actor Jonathan Islas denunció a través de un video compartido en redes sociales como Instagram, que su colega Fabiola Campomanes lo golpeó.

Pero lo peor, según lo que contó el mismo actor, es que Fabiola Campomanes lo agredió bajo los efectos del alcohol y las drogas.

“Me acaba de romper el hocico una señorita, estaba yo durmiendo aquí y de repente… está drogada y tomada y me rompió la boca… ¿pueden venir por mí?, gracias”, dijo Jonathan Islas mostrando su boca llena de sangre.

En otro de los videos compartidos y un poco más en calma, Islas aclaró: “A toda la gente que no denuncia, ayer la señorita Fabiola Campomanes por drogada y borracha me empezó a pegar, y me rompió toda la boca, ya viene la policía para denunciar… no se dejen jóvenes. Hay personas que por más que quieran terminan así”.

En otras imágenes y mostrando restos de sangre en sus manos, el artista contó: “Como pueden ver estoy lleno de sangre, (Fabiola) se levantó, estaba yo durmiendo con ella, y me empezó a pegar, tengo sangre en la boca, en los labios, en los brazos, denuncien, siempre denuncien, no se queden callados”.

Finalmente y al punto del llanto, Jonathan Islas dijo: “Señores esto es una cosa muy complicada, a veces piensan que los hombres le pegan a las mujeres, esta mujer me reventó el hocico de un put#$%, la señorita tiene drogas en su casa, ahorita se acaba de salir corriendo, estoy aquí en su casa, y estoy levantando un reporte porque la señorita me metió tres put%%& en el hocico por drogadicta”.

Hasta este momento, Fabiola Campomanes no se ha pronunciado al respecto, pero sí restringió los comentarios en su cuenta de Instagram.

Los que sí han reaccionado son los usuarios de las redes sociales y mientras que unos se han mostrado incrédulos, otros se han mostrado sorprendidos por la supuesta acción de la actriz.

“Como que no me cuadra, le dice drogadicta y borracha y el que se comió un chocolate envinado, por eso se ve todo crudo”, opinó una seguidora de TVyNovelas, que compartió el video de la supuesta agresión.

“¡Él no se escucha en sus cinco sentidos! Creo que es mejor esperar la respuesta de la otra parte… ¡pero neta que no le creo a su drama!”, escribió otra usuaria.

“Pues él no se ve muy sanito que digamos, también pareciera que está bajo el efecto de algo”, “pero el drogado y tomado parece él, ay mi Dios”, “a mí me gustaría saber la historia de Fabiola… hay que escuchar la otra versión de los hechos”, fueron otros de los comentarios.