“No convertirte en un héroe sin hacer nada y mucho menos volverte un héroe o una heroína haciendo algo malo. Siempre he creído que un héroe en las historias, como en la vida real, tiene que pasar por momentos difíciles y Juan Pablo pasa por los momentos más difíciles para llegar a la mejor conclusión. Y es que lo material no compra la amor y ahí es donde me encuentro yo, yo el proceso en mi vida. No necesitamos nada, solo necesitamos las personas correctas”.

“Claro que sí, son de esos personajes que uno añora ser. Son de los personajes que cuando uno los lee dice cuál va a ser la lección de vida. Entonces ahí es donde estoy yo. A mí me encanta eso, me encantan las lecciones de vida, porque en la vida real es así. En la vida real hay un karma y en los personajes también tiene que suceder lo mismo. Si tú quieres ser un héroe, tienes que pagar el precio, no quedarte como héroe sin pagar un precio”.

“Pero lo que sí seguimos disfrutando es el amor, que es lo que a otras personas les escasea, tienen todo, pero no consiguen el amor. Y cuando tú pones la balanza, lo más importante en la vida es el amor. No hay otra cosa. Tú puedes dormir con dólares, tú puedes poner en tu almohada dólares, pero si estás con la persona equivocada, esos dólares te hacen amanecer con Bitcoin”.

“Claro pude haberme perdido esa oportunidad por quizá a lo mejor haberme dejado influenciar por cosas equivocadas, pero gracias a Dios no, después de 23 años puedo saber que sigo con mi misma mujer y hoy en día estamos disfrutando de muchas cosas que al principio no disfrutábamos”.

Daniela es humilde dentro del personaje que hace que Kiara y tú eres un millonario que no encuentra el amor ¿Esta película también de alguna forma tiene esa similitud?

“Claro que sí, hay algo en lo cual yo hablo con mucha seguridad y es que uno no puede medir a las personas simplemente por una apariencia o por lo que tienen o lo que no tienen. Uno sabe el poder que la gente tiene adentro. A lo mejor no se ve reflejado en su momento porque no ha llegado el momento de la gente y a mí me pasó esto.

Yo me acuerdo que hubo mucha gente, sobre todo cercana en mi país, que me calificaron simplemente por lo que no veían aún, pero si yo les hubiera creído, a lo mejor hubiese fracasado o a lo mejor me hubiese metido en un hueco donde no hubiera podido ver oportunidades. Pero nunca les hice caso y nunca le sigo haciendo caso a la gente.