Hace años, un escucha dijo a Clark que al secar su rasuradora después de cada uso, él podía hacer que durara meses o incluso un año. Las navajas se degradan por la humedad, como explicó el hombre, no tanto por la fricción o por quitar una barba de días. Clark ha sido un religioso desde que lo probó. Ha llegado al punto de que las personas saben esto de él.

4. Comprar el boleto de avión primero y luego descubrir por qué él quiere ir ahí

¡Esta es la regla #1 para viajar económicamente! “Es muy sencillo: no selecciono un destino al que tengo que ir. Espero algo bueno de algún lugar, luego lo compro y después descubro por qué quiero ir ahí”, dice. “Al seguir esta regla sencilla, he sido capaz de visitar todos los continentes menos la Antártida y cada estado menos Dakota del Norte. Todo lo he hecho económicamente.

Una de las herramientas favoritas de Clark para hallar promociones de esta forma es Kayak Explore. Simplemente seleccionas cuánto estas dispuesto a pagar, y los destinos disponibles en tu rango de presupuesto salen en un mapamundi en tu pantalla. Otra característica de Kayak Explore es la predicción del precio, que te dice si compras el boleto al precio actual o esperas a que disminuya.