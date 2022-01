Misteriosa formación de hielo se presentó en Chicago

Extrañas formaciones hielo Chicago: No cabe duda que el primer mes del año nuevo nos ha dado miles de sorpresas, y no todas son gratas. El rebrote de covid-19 junto a la variante Omicrón, ha traído consigo una gran suma de contagios no solamente en toda Latinoamérica, si no que en todo el mundo.

Recientemente, en Chicago se presenció un extraño acontecimiento que es a partir de los cambios climáticos que se están viviendo recientemente. Tormentas de hielo, vórtices polares, y… ¿Panqueques de hielo? este último es el nombre del extraño acontecimiento que se vivió en Chicago.

Extrañas formaciones hielo Chicago: ¿Qué es este fenómeno?

A lo largo de la costa del lago Michigan en Chicago, según el portal CNN, hay unas fotos que fueron tomadas en el corredor camino a un faro, en donde se encontraron unas extrañas figuras. Dichas fotografías, se tomaron a la temperatura de -6 grados Celsius.

La cobertura de hielo de los Grandes Lagos se encuentra actualmente en 21,9%, que es la más alta (empatada con 2019) para esta fecha en los últimos seis años. Según informa CNN, el lago Michigan también tiene una cobertura de hielo del casi 20%, lo cual se encuentra cerca de la cifra promedio.