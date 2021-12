“Virgencita que estás en el cielo al amparo de Dios, madre buena vengo a ti suplicante me ayudes por que ya no soporto mi pena, sabes bien Madrecita divina que el Señor no ha querido escucharme, tantas almas le piden lo mismo que su ayuda no puede alcanzarme.” entona el Charro de México en una de sus películas.

Siempre mostró devoción por la Virgen de Guadalupe

Otro de los temas más representativos del Charro de Huentitán y que significo mucho para los Cristeros y Mártires de la Guerra Cristera que tuvo lugar en México de 1926 a 1929, es la canción llamada ‘El martes me fusilan’, en la que también expreso su creencia por la Virgen de Guadalupe.

“El martes me fusilan a las seis de la mañana, por creer en Dios eterno y en la gran Guadalupana. Me encontraron una estampa de Jesús en el sombrero, por eso me sentenciaron porque yo soy un cristero, es por eso me fusilan el martes por la mañana” menciona la letra de ‘El martes me fusilan’.