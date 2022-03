Luis Miguel obligaba a sus empleados a que no lo vieran a los ojos

“Fue horrible, teníamos que ver a la pared”

Esto es lo que comentaron los fans de Luis Miguel tras la confesión de la tiktoker “Debiste de ser más agradecida” Extrabajadora Luis Miguel confesión: Luis Miguel también conocido como ‘El Sol de México’, es un artista con más de 20 años de trayectoria, ha sido un gran exponente de la música romántica en México, además de posicionarse como uno de los más reconocidos en Latinoamérica según la lista Billboard, aunque esté inactivo en la música actualmente. La vida del intérprete de ‘La Incondicional’ siempre ha estado envuelta en dramas, pues además de que ya se conocía de la extraña desaparición de su madre, gracias a la serie de Netflix de Luis Miguel, pudimos adentrarnos más en su vida y conocer al artista más a fondo. Una ex empleada del cantante, se tomó el atrevimiento de hablar sobre cómo era trabajar para El Sol, y lo que dijo no se lo esperaba nadie… La contactó el equipo de Luis Miguel Ana Villarín es una influencer y comunicóloga que ha estado muy constante subiendo videos a la plataforma digital de TikTok, y recientemente concedió una entrevista para Alex Larra, en donde hablaron sobre los famosos que Ana ha conocido debido a su trabajo, mencionando así que trabajó para Luis Miguel en el 2019. La influencer contó que estuvo ligada a una empresa cercana a Ocesa, la cual se encarga de organizar los conciertos de artistas. Una vez que la contactaron, le dijeron que si estaba interesada en trabajar para Luis Miguel, a lo cual ella accedió, pero no esperaba que no le gustara para nada la forma de trabajar del intérprete.

Extrabajadora Luis Miguel confesión: “No podíamos verlo a los ojos” La joven contó al canal de YouTube ‘Creadores & Chill’, junto al chico que la estaba entrevistando que Luis Miguel no permitía que sus empleados lo vieron a los ojos, mencionando además que no es un artista ‘fácil de tratar’, y que por esa razón se sentía incómoda. “Mi primer trabajo en conciertos fue Luis Miguel, imagínate. Empecé a trabajar con otra empresa que está ligada a Ocesa, que es empresa de conciertos…Como para prueba me dijeron ahorita estamos con Luis Miguel en su residencia que hizo en el Auditorio Nacional”, contó. (AQUÍ PUEDES VER EL TIKTOK)

Extrabajadora Luis Miguel confesión: La hicieron firmar un contrato de confidencialidad Ana Villarín contó que el cantante tenía muchas exigencias y un temperamento difícil “Es mucho trabajo, si hubiera estado más chiquita no hubiera aguantado”, añadió. La TikToker destacó que no podía revelar más detalles debido a que en aquel entonces la hicieron firmar un contrato de confidencialidad, que ya habría vencido hoy en día. “Les puedo dar como, a grandes rasgos, pero detalles no, o sea, hasta tienes que firmar tu acuerdo de confidencialidad. Casi ningún artista te hace firmar eso, así que desde ahí red flag, pero te digo era mi primer trabajo, yo no sabía que no era lo normal, pero ya que empecé a ir con más artistas, más famosos aparte, capaz no en México, pero en el mundo, no te piden lo mismo y dices ‘mmm, qué extraño’“, dijo la joven ex empelada de Luis Miguel.

Cuando entraba ‘El Sol’, nadie podía verlo… La tiktoker contó que cuando Luis Miguel estaba en Backstage, que a propósito también dijo la influencer que llegaba muy tarde, todos los empleados que se encontraban en ese momento tenían que girar y ponerse frente al muro, ya que les pedían que no lo miraran, cosa que le parecía muy extraña. “Algo que se me hizo… que yo nunca entendí, es que cuando llegaba Luis Miguel, que aparte llegaba tardísimo, por eso siempre empezaban tarde los conciertos, nadie podía estar viéndolo”, contó Ana Villarín. “No le gustaba que lo vieran, por eso todos teníamos que girarnos hacia la pared”.

Extrabajadora Luis Miguel confesión: “Era horrible, no entendía nada” Villarín confesó que vivir dicha experiencia había sido horrible, pues creía que eso solo pasaría al principio para que ‘El Sol de México’ no causara ‘furor’ al verlo, sabiendo el artista que es. Pero que conforme pasó el tiempo, se percató de que así sería durante toda la temporada de conciertos del Sol de México. (MIRA LA ENTREVISTA AQUÍ) “De verdad yo no entendía, era horrible, como de ‘ya va a llegar, todos voltéense a la pared para que no lo vean’ y yo te juro ‘no nos importan sus…’ y más ya es como el tercer día, o sea ya se pasó toda la emoción que podrías tener y paras el trabajo de todo el mundo, terrible”. Ana Villarín se limitó a comentar todo lo que vivió debido a que no se quería arriesgar por el contrato que había firmado.

Los usuarios se ponen de lado de Luis Mi: “Debiste de ser agradecida” Aunque a algunos si les pareció una actitud nada normal por parte del artista, muchos dijeron que la chica debió sentirse agradecida por trabajar para un artista como Luis Miguel. “Luis Miguel no llega tarde, todos llegan temprano”, “No manches agradece que Luis Miguel te dio trabajo”. “Wey es Luis Miguel y ustedes son sus trabajadores”, Un usuario de TikTok se burló de la forma en la que hablaba: “Difícil tomar en serio a una persona como ella; siento que me va a querer vender un departamento”, “A Luis Miguel no se le juzga”, “Luis Miguel ha de estar mortificado por las declaraciones de esta persona”, “Puedes decir lo que quieras de Luis Miguel y aun así no cambia ni lo más mínimo lo que lo queremos jaja. si el me dice voltéate a la pared, me volteo”

Extrabajadora Luis Miguel confesión: El Sol se posiciona entre los primeros en Spotify Aunque el reguetón ha acaparado la atención de escuchas en plataformas musicales de streaming, con exponentes como Bad Bunny y J Balvin, fue un veterano en la industria, Luis Miguel, quien se hizo de un nuevo récord en Spotify. El cantante de música romántica se convirtió ayer en el primer artista latino en lograr que 266 de sus temas superen el millón de reproducciones en la plataforma, algo que “El Sol” compartió en sus redes sociales. Incluso si su última producción discográfica, México en la Piel, se estrenara en 2017, y desde entonces no ha sacado nuevos tracks. De acuerdo con informes de Agencia Reforma, entre los temas que superaron esa cantidad de reproducciones se encuentran: “Ahora Te Puedes Marchar”, “La Incondicional”, “Hasta que Me Olvides”, “Culpable o No – Miénteme Como Siempre” y “La Media Vuelta”. En mayo del año pasado, Luismi también se alzó como el primer artista mexicano en superar las 5 mil millones de descargas en el reproductor de música, con temas que fueron estrenados hace más de 20 años, siendo el tercer latino en lograr esa distinción. Entre sus éxitos que alcanzaron este hito se encuentran “Suave”, “Qué Nivel de Mujer”, y “Tengo Todo Excepto a Ti”. Así lo informó Agencia Reforma.