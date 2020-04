El gobernador Brian Kemp dijo que extenderá su orden para que los residentes de Georgia se refugien en sus hogares hasta el 30 de abril, ya que la cantidad de infecciones por coronavirus confirmadas en todo el estado superó las 10,000.

Kemp también anunció que está exigiendo que los hogares de ancianos y otros centros de atención a largo plazo hagan más para detectar síntomas en el personal y los pacientes y mantener las instalaciones desinfectadas.

También está poniendo una prohibición temporal de alquileres de vacaciones a corto plazo a partir del jueves en respuesta a las autoridades locales que temen que los turistas se dirijan a Georgia para visitar playas y parques abiertos.

Governor Brian Kemp announced earlier today that the public health state of emergency has been extended to May 13. The stay-at-home order, originally scheduled to end on April 13, has been extended to April 30. pic.twitter.com/EUhSzimOqT

— Everything Georgia (@GAFollowers) April 9, 2020