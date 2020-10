Malas noticias para los amantes de las obras: cierre de Broadway se vuelve a extender

Los teatros de Broadway continuarán cerrados al menos hasta el 30 de mayo de 2021 como consecuencia de la pandemia del coronavirus

Casi 97.000 trabajadores dependen de Broadway para su sustento

Los aficionados a Broadway tendrán que esperar un poco más para volver al teatro, al menos hasta finales de mayo.

Aunque una fecha exacta para la reanudación de los distintos espectáculos aún está por definirse, los productores de Broadway ahora ofrecen reembolsos e intercambios para boletos adquiridos hasta el 30 de mayo.

La Liga de Broadway, organización que agrupa a 41 teatros neoyorquinos, anunció la decisión este viernes en un comunicado, en el que señaló que todas las ventas de entradas continuarán paralizadas y que los tickets para funciones previstas en los próximos meses podrán ser cambiados o reembolsados.

“Con casi 97.000 trabajadores que dependen de Broadway para su sustento y un impacto económico anual de 14.800 millones de dólares para la ciudad, nuestros miembros están comprometidos a reabrir tan pronto como las condiciones nos lo permitan”, señaló la presidenta de la Liga de Broadway, Charlotte St. Martin, de acuerdo con la agencia Efe.

“Estamos trabajando incansablemente con múltiples socios para sustentar a la industria una vez que volvamos a subir el telón”, dijo St. Martin.

Los teatros de Broadway cerraron abruptamente el 12 de marzo paralizando todas las producciones, incluyendo 16 que todavía no se habían estrenado, y alterando el calendario de los Premios Tony, reseñó The Associated Press.

Los productores, citando a las autoridades sanitarias y municipales, extendieron previamente el cierre hasta el 7 de junio, luego hasta el 6 de septiembre, y nuevamente hasta el 3 de enero.

El nuevo cambio de fecha afectaría a múltiples puestas que iban a estrenarse en la primavera boreal, como “MJ”, “The Music Man”, “Flying Over Sunset”, “Caroline or Change”, “Plaza Suite”, “American Buffalo” y “The Minutes”.