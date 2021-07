Impactante: Rubí, la famosa exquinceañera de México reaparece en redes sociales con sexy vestidito color azul cielo y le muestra a sus miles de seguidores que ella ya no es más una pequeña niña de 15 años, ya que ahora aparece más sexy que nunca, dejando atrás su etapa de niña y dándole la bienvenida a su etapa de mujer.

Rubí deja atrás su etapa de niña en un entallado vestidito

Tal fue el caso en donde la joven de 20 años sorprendió en redes sociales este 25 de julio al postear una fotografía en su cuenta oficial de Instagram, en donde Rubí Ibarra aparecía montada en su coche, mientras que presumía un entallado vestidito color azul, mientas que su maquillaje combinaba con él.

En la fotografía, la cual ya cuenta con más de 1,246 me gustas, la ex quinceañera confesaba que “Ella no era cool”, sin embargo en la fotografía lucía muy hermosa, mientras se encontraba observan hacía en frente y su cabello se encontraba muy bien peina en bellos caireles, dándole a su melena un toque más elegante.