De acuerdo a la página de DHS, de manera textual informan que “A partir de hoy, ciertas unidades familiares que no pueden ser expulsadas bajo el Título 42 serán puestas en un proceso de deportación acelerada. La expulsión acelerada proporciona un procedimiento legal y más acelerado para eliminar aquellas unidades familiares que no tienen una base bajo la ley estadounidense para estar en los Estados Unidos”.

El comunicado no indica qué familias, cómo ni bajo qué condiciones se les aplicará ese sistema, sin embargo, se señala que no se aceptarán en el formato migratorio, por lo contrario se quedarán apartadas en un proceso rápido de expulsión.

Este proceso lo tendrían que enfrentar frente a un agente migratorio, quien deberá escuchar y analizar cada una de las razones que da el inmigrante, sin embargo, esto no garantiza su autorización inmediata, ya que si el agente considera que no la aprueba, serán deportados sin derecho a de ir ante un juez.

“El ‘procedimiento’ de expulsión acelerada implica sentarse al otro lado de un escritorio frente a un agente del Gobierno que firma una orden de deportación. No hay posibilidad de ver a un juez, consultar con un asesor legal (mucho menos un abogado) o comprender el proceso de otra manera. Esto no es debido proceso”.

“ESTOY MUY OPTIMISTA”

“En este momento me siento muy optimista de que todo está en el buen camino”, dijo hace poco desde su casa en Springfield, Massachusetts. “Ya no tengo ese miedo a la deportación. Ahora me siento más seguro”. Pérez es uno de docenas de inmigrantes que confían en que su deportación se cancele porque las citas judiciales no se les notificaron adecuadamente.

La Corte Suprema concluyó en abril en el caso Niz-Chavez contra Garland que el gobierno federal debe proporcionar en una única notificación toda la información requerida a los inmigrantes que afrontan un proceso de expulsión.