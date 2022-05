“El publico decidió que el primer eliminado de La Casa de los Famosos, eres tú Mayeli”, dijo la directora del famosos reality anunciando que la ex esposa de Lupillo Rivera tenía que retirarse del concurso. Laura Bozzo no pudo aguantar los gritos al saber que ella se quedaría una semana más.

El pasado lunes, en la transmisión del show de Telemundo anunciaron que Mayeli Alonso es la primera celebridad en abandonar la Casa, ante esto ha surgido una gran controversia por la eliminación. Los ex compañeros de la empresaria mexicana han expresado su inconformidad.

Expulsión Mayeli Alonso controversia: La Casa estalla

Ha surgido una gran controversia ante la expulsión de Mayeli Alonso, sus ex compañeros no tardaron un mostrar lo mal que se sentían por ver irse a su compañera. La modelo y conductora Brenda Zambrano terminó en las lagrimas al saber que no se pudo despedir de Mayeli.

Por su parte, Laura Bozzo y Salvador Zerboni junto a el Potro Caballero ya se han organizado para conocer quien sería su próximo “enemigo”. La tensión en la Casa de los famosos ya se siente y los espectadores esperan que esto no afecte a sus celebridades favoritas.