Walmart express delivery por coronavirus. La cadena de tiendas Walmart ha decidido expandir su servicio de entrega urgente (express delivery) de dos horas a mil tiendas en Estados Unidos debido a la contingencia generada por el coronavirus, de acuerdo al portal de USE TODAY.

Los ejecutivos de la famosa tienda se ha enfocado a extender su servicio a la gente que aun recurre a esta opción para permanecer confinados en sus casas.

Se ha dicho que el objetivo fue que a principios de mayo se abarcaran mil tiendas y en las próximas semanas fuera de mil comercios más.

The nation's largest retailer is expanding its two-hour Express Delivery service to nearly 1,000 stores in early May and expects to reach a total of nearly 2,000 stores in the following weeks.https://t.co/4IRpBEX68Y

— USA TODAY (@USATODAY) May 2, 2020