El exportavoz de la Alcaldía de Miami, en Florida, René Pedrosa ha sido puesto bajo investigación policial por presuntamente solicitar a un menor fotografías de un desnudo, lo que obligó al también exreportero de la televisión hispana a presentar su renuncia.

Pedrosa, de 48 años, está siendo investigado por solicitar y enviar fotos de desnudos a un menor de edad, informó este miércoles el Canal 6 de NBC, del sur de la Florida, que cita a la Policía de Miami.

NEW: Rene Pedrosa, a spokesman for Miami Mayor Francis Suarez, resigned amid 'personal misconduct' probe. He's being investigated for sending porn to an underage boy, source tells the Herald https://t.co/Azetm6mHjC pic.twitter.com/WH7RJsz0op

La víctima, cuya identidad no ha sido revelada, dijo en enero a la Policía de la ciudad de Miami que Pedrosa pidió fotos desnudas del niño y a su vez envió una foto de un pene, según el Canal 6.

El martes pasado, Pedrosa renunció a su cargo como director de comunicaciones del alcalde de Miami, Francis Suárez, quien de acuerdo con medios locales se reunió con Pedrosa y solicitó su renuncia una vez que admitió estar bajo una investigación.

“René Pedrosa me informó que está bajo investigación por un asunto personal”, dijo Suárez en un comunicado el martes. “Después de hablar con él, le pedí su renuncia. La investigación debe seguir su curso “, remarcó el alcalde al Miami Herald.

Miami Mayor Francis Suarez said Tuesday he asked his communications chief, Rene Pedrosa, to resign after Pedrosa told the Mayor he was being investigated by police for “personal misconduct.”

