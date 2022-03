¿El padre de Belinda tiene problemas con su familia en España?

Isabel Peregrín, tía de Belinda, sale a exponer la vida de su cuñado.. el papá de Belinda

¿Debe miles de euros? Acusan padre de Belinda: La popera ha estado en medio de polémicas desde hace un mes, pues el que le ha traído bastantes problemas a la intérprete de ‘Sapito’, ha sido su ruptura amorosa con Christian Nodal, de quienes se ha hablado bastante y no se ha confirmado la razón por la cual la pareja decidió separarse… Y eso no es todo, pues el programa ‘Chisme No Like’, reveló información importante sobre el padre de Belinda, al cual, de acuerdo al medio anteriormente mencionado, habría dejado endeudados a sus hermanos… Isabel Peregrín, concedió una entrevista al programa, y lo que dijo dejó boquiabiertos a más de uno. Isabel Peregrín acusa al papá de Belinda A través de un video de Instagram del portal ‘Chisme No Like’, Isabel Peregrin, se casó con un hombre de nombre Fernando, quien es el hermano del papá de Belinda. Isabel, contó a Chisme No Like, como fue que el padre de Belinda huyó con todo el dinero del país, para esconderse… “Bueno pues estos señores desaparecen, con todo el dinero, y pues claro que los bancos comienzan a querer cobrar. Desde hace muchos años me empezaron a embargar a mi porque yo era la mujer de Fernando”, además de asegurar que la deuda es actualmente de 70,000 euros, pero era mucho mas grande, contó Isabel Peregrín a ‘Chisme No Like’, conducido por Javier Ceriani y Elisa Beristain.

Acusan padre de Belinda: Lo enfrentó cara a cara La esposa del hermano del padre de Belinda, contó que tuvo un enfrentamiento cara a cara con el padre de ésta, pero que él supuestamente no la reconoció, lo cual Isabel no creyó, pues le pareció imposible que se olvidara de la esposa de su hermano, así que esto fue lo que contó: Isabel dijo que se había topado en un avión al papá de Belinda, cuando ella trabajaba de azafata y lo enfrentó: “Ya mas o menos para la hora de mi descanso me acerqué a el y le dije ‘Hola Nacho, ¿te acuerdas de mi?”, Contó Isabel que el padre de Belinda se hizo ‘el que no la reconoció’, “No me lo puedo creer, soy la mujer de tu hermano Fernando. Contó

Acusan padre de Belinda: “¿Como puede dormir tan tranquilo?” Isabel Peregrín contó que hasta el momento, sigue esperando la llamada de Nacho, el padre de Belinda, ya que le prometió que la llamaría para arreglar la situación. La esposa del hermano del padre de Belinda finalizó haciendo una petición y pidiéndole a éste que termine de pagar la deuda que debe… (PUEDES VER AQUÍ EL VIDEO COMPLETO) “Entonces cuando se acabó el vuelo, sale, me espera para despedirse, me da dos besos y por supuesto, me pide mi teléfono”, ‘no te preocupes Isabel que te voy a llamar’, hasta el momento sigo esperando su llamada”. Isabel dijo que lo que espera es que pague: “Que se mire un poquito el corazón , ¿no tienes remordimientos?, ¿Cómo puede dormir tranquilo por la noche sabiendo que no solamente a Fernando, sino que a todos sus sobrinos con su deuda, además de saber que hay una familia que está pagando su deuda?”, Finalizó Isabel Peregrín a Chisme No Like.

Obligada a trabajar desde niña Por otra parte, Isabel confesó según sus propias palabras, que Belinda ha sido obligada a trabajar desde muy pequeña. “Se puso a llorar cuando me contó y ahí sí me dio pena esta niña porque me dijo que ella trabajaba mucho desde muy pequeña”, contó Isabel a Chisme No Like. Los seguidores del programa, lanzaron comentarios muy en contra del padre de Belinda, criticando fuertemente sus malas acciones: “Que maldad la de ese Nacho peregrin, lo deberían buscar con la Interpol”, “¿Qué culpa tiene Belinda de que su padre sea un delincuente?, “Los apoyamos Chisme No Like, que caiga quien tenga que caer”.

Acusan padre de Belinda: El padre de Belinda se convirtió en su manager Asimismo, Isabel reveló que Nacho, el padre de Belinda, siempre vio un gran potencial artístico en ella, y que fue de esa manera que ‘dejó de ser padre’ para convertirse en el manager de la misma. “Cuando mi hermano vio el potencial de esta niña, dejó de ser padre y se convirtió en manager”, contó la española a Chisme No Like. Concluyendo a este tema, Peregín dijo que Belinda es la que mantiene a todos en su casa, ya que es la única que está generando ingresos. Por su parte, el padre de la intérprete de “Lolita”, no ha saldado la deuda que le dejó a sus hermanos, y es algo que tiene enfurecidos a todos…

Nodal no quiere que le mencionen a Belinda De acuerdo con Agencia Reforma, Christian Nodal no quiere que le pregunten por Belinda y su reciente ruptura con la cantante, por eso ya advirtió a los organizadores del Palenque de la feria Tepabril que no dará entrevistas para promover el show. “De repente los artistas traen problemas personales y me dicen ‘no voy a dar rueda de prensa’, que es el caso que tenemos ahorita con Christian (Nodal), que pues todo mundo le pregunta de Belinda, entonces me dijo, ‘no, pues mejor no voy a dar rueda de prensa'”, comentó Gilberto Ochoa, empresario y parte del comité del Palenque. Nodal confirmó su truene con la popera el 12 de febrero a través de sus redes sociales, luego de semanas de especulaciones sobre una ruptura. Desde entonces, ninguno de los cantantes ha dado más declaraciones y sobre los motivos que los llevaron a su separación, Nodal prefirió reservárselos cuando anunció su rompimiento. Los famosos dieron a conocer su romance a principios de agosto de 2020, mientras participaban como coaches en el reality show La Voz, de hecho la noticia de su noviazgo desató los rumores de que se trataba de una campaña publicitaria del programa.

Acusan padre de Belinda: Se espera el gran evento

En mayo pasado ambos oficializaron su compromiso con una fotografía en sus cuentas oficiales, hecho que se hizo viral debido al costoso anillo de compromiso que el grupero le dio a la ojiverde, una pieza de Angel City Jewelers, con valor de 3 millones de dólares. Gloria Trevi, Julión Álvarez y Carlos Rivera también son parte del elenco del Palenque de Tepabril, feria que este año regresa tras la pausa forzada en 2020 y 2021 por la pandemia. Las celebraciones del Municipio de Tepatitlán de Morelos, en Jalisco, arrancan el 15 de abril, con charreadas y actividades culturales y de entretenimiento en el Núcleo del Pueblo. Mientras que los shows del recinto gallero arrancan el viernes 22, con Christian Nodal; el viernes 29 estará Julión Álvarez; Carlos Rivera el sábado 30; Gloria Trevi el viernes 6 de mayo; la Dinastía Aguilar el sábado 7 y Banda MS será la encargada de concluir las celebraciones, el domingo 8. Informó Agencia Reforma.