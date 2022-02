Los tres exagentes, que en paralelo afrontarán otro juicio a nivel estatal, se declararon no culpables de los delitos que se les imputaban. Además de vulnerar los derechos civiles de Floyd, dos de los agentes, Lane y Kueng, fueron declarados culpables de otro cargo por no haber hecho nada para frenar a Chauvin.

El jurado popular de este juicio estuvo compuesto por cuatro hombres y ocho mujeres. Todos ellos parecían ser blancos, según la prensa local, aunque la corte de Minnesota, donde se desarrolló el proceso, no publicó datos raciales. De los agentes condenados, Lane es blanco, Kueng es afroamericano y Thao se identifica con los hmong, originarios del sur de China.

Culpables de violar los derechos civiles de Floyd

