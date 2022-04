Al menos 6 personas murieron y otras 17 resultaron heridas tras una serie de explosiones en Afganistán

Las detonaciones estaban dirigidas a escuelas de Kabul

Las autoridades temen que haya más víctimas

Explosiones dirigidas contra centros educativos dejaron al menos seis fallecidos, incluyendo estudiantes, y 17 heridos el martes en un vecindario de mayoría chií de la capital de Afganistán, Kabul, dijo la policía.

Las explosiones, que ocurrieron en una rápida sucesión, están siendo investigadas y se temía que hubiese más víctimas, según el vocero de la policía de Kabul, Khalid Zadran, y el Hospital de Emergencias. Varios de los heridos tenían un pronóstico crítico y otros ya fueron dados de alta.

Explosiones en Afganistán estaban dirigidas a escuelas

Los incidentes ocurrieron en el interior de la escuela secundaria Abdul Rahim Shaheed y cerca del centro educativo Mumtaz, a varios kilómetros de distancia, ambos en el barrio de mayoría chií de Dasht-e-Barchi. En Mumtaz no se reportaron víctimas de inmediato, de acuerdo con información recogida por The Associated Press.

Los guardias apostados en la estrecha calle que da al edificio de la escuela secundaria de dos plantas dijeron que vieron 10 víctimas. En el interior del centro, un video reportero de The Associated Press vio las paredes salpicadas de sangre, cuadernos quemados y zapatos de niños.