La explosión, que en los primeros informes no reportó víctimas fatales, ocurrió en un polvorín (taller) de la localidad de Santiago Tenango, perteneciente al citado municipio, aproximadamente a las 21.00 hora local del lunes (03.00 GMT del martes).

El incendio fue controlado en menos de una hora por personal de Bomberos de Tultepec, quienes trabajaron en coordinación con elementos de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo del Estado de México, Protección Civil municipal y Policía estatal y municipal, sin embargo no fue fácil pues las maniobras requirieron de especial atención, sobre todo para evitar que las llamas se extendieran a los alrededores de la zona del siniestro.

Cabe recordar que recientemente la explosión de una toma clandestina en Puebla dejó varios muertos y no es la primera ocasión que sucede, por lo que las autoridades han recomendado a la población contar con todas las medidas de seguridad el operar o trabajar, incluso acercarse a lugares en los que se maneja productos peligrosos como pólvora o combustibles, sin embargo, las tragedias continúan a medida que se acerca la llegada de fin de año. Archivado como: explosión en taller de pirotecnia en México deja saldo mortal.

¿PORQUÉ LA GENTE EN REDES ESTABA FELIZ POR LA TRAGEDIA?

Pero más allá de causar consternación en algunas personas, esta noticia fue tomada como broma e incluso hicieron comentarios sarcásticos en la cuenta de Twitter de @MrElDiablo8: “Un clásico”, “La gente no entiende… Es una pena”, “sorpresa”, “¿Y ahora de quién será la culpa?”, “ya es época del año”, “iba contar un chiste pero ya está muy quemado”, “simulacro de Navidad”, “noticia será cuando no exploten y cuando no haya muertos de peregrinos en estas fechas”.

“Ahora a quien le colgarán la responsabilidad…a AMLO o a @Claudiashein”, “sin importar que eso es en el estado de México”, “ojalá Sedena hiciera su trabajo y cerrara todos en talleres clandestinos en el área”, “habrá menos cohetes que espanten a los animalitos”, “ya dos veces ha explotado pirotecnia en ese lugar.

Ya deberían de clausurarlo, es obvio que no tienen medidas de seguridad”, fueron las opiniones de otros internautas. Archivado como: Explosión casa pirotecnia Tultepec. Para ver el video haz click aquí. Archivado como: explosión en taller de pirotecnia en México deja saldo mortal.