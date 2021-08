Explosión en Líbano: CONFISCARON ALMACÉN

La explosión se produjo después de que el Ejército confiscara un almacén de combustible en Tleil donde se almacenaban 60,000 litros de gasolina y diera orden de distribuir el combustible a los residentes de la zona, según un funcionario del Ejército libanés.

No estaba claro qué había producido la detonación, dijo el funcionario a The Associated Press. Habló bajo condición de anonimato, en línea con las normas internas. Ante el hospital Salam en la ciudad norteña de Tripoli, una mujer se derrumbó tras saber que su hijo había muerto por sus heridas. “Oh, Dios mío. Tiene hijos pequeños”, dijo la mujer mientras lloraba “¿Por qué me has abandonado, Ahmad?”. Archivado como: Explosión en Líbano