Esa detonación pareció similar a la registrada en 2013 en el puerto nororiental de Qingdao, en la que murieron 55 personas cuando las conducciones subterráneas reventaron tras una fuga, informó la agencia de noticias The Associated Press.

Imágenes compartidas en internet por el sitio web de noticias The Paper y la televisora estatal CCTV mostraron una nube de polvo y escombros que se extendía por una calle atareada y los tres pisos inferiores del edificio convertidos en una estructura devastada. Había bloques de concreto apilados en la calle y un vehículo de reparto de tres ruedas volcado de costado.

El pasado mes de junio, un incendio de grandes magnitudes se registró en Dalian, una moderna ciudad en la península de Liaodong, al sur de China. El impresionante incendio se registró en un rascacielos de apartamentos en el que viven más de 800 familias. Al menos 68 camiones de bomberos acudieron al lugar del siniestro, así como varias ambulancias y equipos de rescate y no se reportaron víctimas.

Una tercera bomba cayó del autobús y fue desmantelada por las tropas después de las dos explosiones iniciales, dijo un funcionario que no fue identificado. Nadie se atribuyó la responsabilidad del ataque, que se produjo en un punto importante para transbordos, debajo de un puente desde el que los vehículos parten hacia los distintos vecindarios de la capital.

Los medios estatales habían descrito anteriormente el ataque como un bombardeo al borde de la carretera. Pero un oficial militar sirio no identificado dijo que las explosiones fueron causadas por bombas que habían sido colocadas anteriormente en el exterior del vehículo.

Los insurgentes y yihadistas aún residen dentro de las fronteras del país y buscan el derrocamiento del presidente Bashar Assad, informó la agencia de noticias The Associated Press.

Investigan desde dónde detonaron las bombas

No estaba claro si las bombas detonaron a distancia o si habían sido programadas para estallar. El oficial militar, citado en medios estatales, dijo que las bombas estallaron poco antes de las 7 a.m. hora local. No quedó claro de inmediato si todos los muertos eran pasajeros de autobuses.

La explosión estalló en un punto concurrido de la capital siria, cerca de un punto principal de transferencia de autobuses debajo de un puente conocido como President’s Bridge. Los viajeros convergen y se dirigen a diferentes partes de la capital y sus suburbios del área.