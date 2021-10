Al menos 16 personas murieron después de una explosión y un incendio en una fábrica de pólvora en Rusia

La explosión ocurrió este viernes al sureste de la capital rusa Moscú

Un total de 170 efectivos de emergencias y 50 vehículos participaron en las labores de extinción del fuego

Al menos 16 personas murieron después de una explosión y un incendio en una fábrica de pólvora en Rusia este viernes, dijeron funcionarios. La explosión afectó a la planta Elastik, en la región de Ryazan, a unos 270 kilómetros (alrededor de 167 millas) al sureste de la capital, Moscú, explicó el Ministerio de Emergencias de ese país.

En un primer momento, las autoridades dijeron que la explosión había causado siete fallecidos y que otras nueve personas estaban desaparecidas, pero horas más tarde anunciaron que éstos últimos también habían perdido la vida. Una persona fue hospitalizada con lesiones graves, según funcionarios locales.

Un total de 170 efectivos de emergencias y 50 vehículos participaron en las labores de extinción del fuego, añadió el ministerio. De acuerdo con el ministerio, la causa de la explosión fue un fallo no especificado durante el proceso de producción, informó la agencia de noticias The Associated Press.

El jueves de esta misma semana, una aparente explosión de gas que destrozó parte de un edificio de varias plantas en el norte de China, dejó al menos cuatro personas muertas y 47 heridas. La explosión ocurrió en el restaurante de un hotel de Shenyang, una ciudad de más de ocho millones de personas y un importante centro industrial que está en proceso de renovar y reemplazar las conducciones envejecidas de gas, según medios estatales.