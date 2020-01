Página

Explosión en Houston: Un tanque con 2 mil litros de propileno estalló la madrugada de este viernes en el vecindario de Spring Branch con un saldo de 2 personas muertas y decenas de casas dañadas.

Las autoridades de Houston aseguraron que, aunque no hay indicios de que la explosión haya sido provocada, abrieron una investigación de tipo criminal para deslindar responsabilidades.

Agentes federales y estatales se sumaron a la investigación de la tragedia que ha dejado a un número aún indeterminado de personas sin sus casas, que sufrieron severos daños estructurales.

Samuel Peña, Jefe del Departamento de Bomberos de Houston (HFD, por sus siglas en inglés) y Arturo Acevedo, Jefe del Departamento de Policía de Houston (HPD, por sus siglas en inglés) rindieron el reporte trágico de la explosión que sacudió, literalmente, a la ciudad a las 4:15 de la madrugada del viernes 24 de enero de 2020 en la fábrica Watson Grinding and Manufacturing, de, 4515 Gessner Road, en el vecindario de Spring Branch.

Peña y Acevedo detallaron que un tanque que contenía dos mil litros de propileno explotó por alguna razón que todavía está en investigación y que sacudió todos los vecindarios a 20 millas a la redonda alcanzando ciudades en los suburbios de Houston como Katy al oeste y Kingwood hacia el este.

El propileno es un hidrocarburo altamente inflamable y de uso industrial que se refina a partir del petróleo y el cual, de acuerdo a la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, es el segundo químico más usado en el mundo para efectos industriales.

Pocos minutos después de que ocurrió la explosión las autoridades del HPD y el HFD que llegaron al lugar decidieron ordenar una evacuación inmediata en las calles aledañas al siniestro.

En total se evacuaron a los residentes de 300 casas y de las cuales 200, según confirmaron las autoridades, 200 sufrieron daños estructurales y no podrán ser habitadas hasta que no se hagan reparaciones. No fue un caso tan sólo de vidrios rotos o paredes sacudiéndose.

“La verdad sí estuvo horrible, ay mi Dios, no sabe usted el miedo que pasamos” detalla Rosalinda Vargas, una mesera mexicana de 56 años y quien fue evacuada de su casa a tres cuadras de la zona de la explosión.

Vargas detalla que cargó a su perro y salió corriendo cuando escuchó la explosión.

“Se sintió un tronido espantoso que sacudió toda mi casa, horrible, se cayeron los cuadros y se rompieron los vidrios… agarré lo que pude y salí corriendo con mi perrito. Me subí al carro y me fui… ya no puedo volver a mi casa. Me voy a ir con mi hija” dijo Vargas, a MundoHispánico, con los ojos enrojecidos por las lágrimas y aún sacudiéndose por el susto.

Cinco cuadras a la redonda, alrededor de la dirección del siniestro, las autoridades bloquearon la circulación y a lo largo del viernes nadie podrá entrar a la zona por órdenes del HPD y el HFD que seguía trabajando en controlar el fuego.

La explosión causó muchos problemas más para las autoridades y ciudadanos de Houston.