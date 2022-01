Un reporte del periódico The Guardian informó que un testigo presencial del incidente contó a la cadena estatal Phoenix TV los angustiantes momentos que se vivieron por el estallido y describió que la explosión fue “muy aterradora” y que las “ventanas han volado en pedazos”.

Un historial preocupante

The Guardian también mencionó que las fugas de gas y las explosiones no son irregulares en China, debido a las débiles normas de seguridad. Al detallar algunos casos como lo hizo CNN, The Guardian dijo que fueron 25 personas quienes murieron en junio por una explosión de gas que arrasó un complejo residencial y golpeó un concurrido edificio de dos plantas repleto de compradores. Acotó que ocho sospechosos, entre ellos el director general de la empresa propietaria de la tubería de gas, fueron detenidos después de que el gobierno dijera que “el sistema de gestión de la seguridad de la empresa era poco sólido”.

Al Jazzera reseñó que incluso los accidentes industriales y en la construcción no son atípicos en China, a menudo debido a los recortes de los gestores, las normas de seguridad poco rigurosas y el deterioro de las infraestructuras. De hecho, mencionó que el lunes un desprendimiento de tierras en una obra de construcción en la provincia de Guizhou, en el suroeste de China, causó la muerte de al menos 14 personas. Y en diciembre, agregó, al menos 18 personas murieron tras quedar atrapadas en una mina de Chongqing, el segundo accidente de este tipo en la región en poco más de dos meses.