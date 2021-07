La explosión en la instalación de gestión de residuos del sitio de Chempark en la ciudad de Leverkusen, cerca de Colonia, envió una gran nube negra al aire. Los bomberos tardaron casi cuatro horas en apagar el fuego que se apoderó de la explosión, informó The Associated Press.

La policía dijo el martes por la tarde que 31 personas resultaron heridas, cinco de ellas en cuidados intensivos. No dieron detalles sobre sus identidades, la edad de la persona fallecida y las personas heridas porque aún no se había informado a todos los miembros de la familia.

Más tarde, los funcionarios de la ciudad también advirtieron a las personas que no permitan que los niños jueguen afuera, que no usaran las piscinas al aire libre y que no comieran frutas y verduras de sus patios traseros en los próximos días. Dijeron que los expertos solo podrían decir en unos días qué tan tóxico sería el hollín de la explosión.

Por otro lado, Al menos una persona falleció el pasado viernes 16 de julio en una explosión en una fábrica de asfalto en EE.UU. de acuerdo con The Associated Press. El violento accidente fue confirmado por las autoridades locales.

Mortal explosión en fábrica de asfalto deja un muerto

Además, el jefe de policía señaló que ninguna otra persona resultó herida en la explosión en la fábrica de asfalto al sur de Oklahoma. “Aún se desconoce la identificación del fallecido, pero he podido confirmar que hubo una muerte”, según reveló Norris a la cadena local KXII-TV.

“A partir de ahora confirmamos que no hubo heridos. Nadie fue trasladado del lugar al hospital con heridas ”, reveló el jefe de policía, quien no respondió de inmediato a una llamada telefónica de The Associated Press. Además, al empresa no respondió a llamados de la agencia de noticias. Archivado como: explosión Alemania.