“Soy Mexicano en Ucrania, queremos salir de aquí y salvarnos. No hay protección por parte de mi Embajada, otras embajadas siguen evacuando a sus ciudadanos”, dice el mensaje de un supuesto ciudadano mexicano atrapado en Ucrania y que fue compartido en los comentarios de usuarios que siguen al canciller en Twitter.

“Le reconozco su valor extraordinario para seguir apoyando a los mexicanos en Ucrania”, apuntó el canciller en un mensaje desde su cuenta oficial de Twitter . El mensaje no fue bien recibido por usuarios de la red social, puesto que comenzaron a ‘tundir’ a Ebrard.

“Me informa nuestra embajadora Olga García desde Kiev que no le permitieron acceder a nuestra Embajada porque hubo explosión en edificio contiguo, está atendiendo desde la residencia”, aseguró el político mexicano y fiel seguidor del presidente AMLO.

Ataques con misiles golpearon la capital de Ucrania

“Pero la Embajada de México solo me da largas y ya estoy en inminente peligro. Me encuentro en Vasylkiv a 38km de Kiev”, apunta el mensaje publicado en Twitter por Guillermo Padilla, un mexicano que aseguraba estar atrapado en Ucrania y no poder salir por qué la embajada solo le daba ‘largas’.

Los ataques rusos sobre Kiev se intensificaron anoche. Ataques con misiles golpearon la capital de Ucrania desde las primeras horas de hoy, tiempo local. Un cohete se estrelló contra un edificio residencial, dejando al menos tres heridos, de acuerdo con Agencia Reforma.