Los servicios de emergencia inicialmente indicaron que estaban buscando por dos obreros que trabajaban en el edificio de cuatro pisos. Tras varias horas, los bomberos dijeron que los cadáveres de dos personas, de 21 y 27 años de edad, fueron hallados entre los escombros, indicó The Associated Press. Las autoridades madrileñas han estado compartiendo información en redes sociales.

Horas antes del mensaje por parte de los bomberos en redes sociales, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, fue entrevistado en Telemadrid e informó que dos hombres que trabajaban en el edificio murieron en la explosión. Además, confirmó que de las 18 personas heridas, la mayoría no fueron graves, informó Reuters.

En torno a los heridos, se dio a conocer que cuatro de las personas que resultaron con daños fueron llevados a un hospital, uno de ellos de gravedad, luego que el estallido engendró espesas columnas de humo negro, señaló The Associated Press. Mientras tanto, la investigación que se está desarrollando es para conocer las causas de la explosión.

Evacuación completa

Las autoridades no han dejado de informar a la comunidad madrileña sobre las nuevas actualizaciones que dejó la explosión. En redes sociales, la cuenta oficial de Emergencias Madrid señaló que los vecinos de los edificios colindantes no podrán volver a sus casas por esta noche; esto se debe a que los trabajos de emergencia que aún no paran.

“Tanto los vecinos del edificio siniestrado como los de los edificios colindantes no podrán volver esta noche a sus casas. @SamurSocialMAD

ha hablado con 74 personas, de las que solo una pareja ha pedido ser alojada. @BomberosMad sigue trabajando en el edificio.”, informó Emergencias Madrid. Poco después actualizaron que una psicóloga está prestando atención a las personas afectadas tras la explosión.